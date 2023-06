Le coup de sang de Thibaut Courtois sème la discorde en Belgique

La suite après cette publicité

Reverra-t-on un jour Thibaut Courtois en équipe de Belgique ? Malgré son statut de meilleur gardien du monde, de cadre chez les Diables du haut de ses 102 sélections, et de son palmarès long comme ses bras, le gardien s’est tiré une balle dans le pied. En dénonçant ouvertement les propos de son nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco, il s’est senti insulté pour cette histoire de brassard tournant en l’absence de Kevin De Bruyne. Il s’est exclu de lui-même du groupe, alors qu’il devait être le capitaine ce mardi face à l’Estonie (3-0). C’est finalement Romelu Lukaku, «capitaine exemplaire» pour la DH, qui a endossé ce rôle.

«Ce rassemblement a été chargé, il se termine avec un beau résultat», tranchait Tedesco après la rencontre d’hier, rassuré par la victoire des siens après le nul concédé à domicile samedi dernier face à l’Autriche. «On n’a pas perdu alors que les circonstances étaient compliquées. Il y avait les absences de Kevin De Bruyne, Amadou Onana et Leandro Trossard, des décisions fortes à prendre au vu de l’Euro U21. On rentre à la maison avec quatre points, le feeling est positif. Ce camp a été très particulier. Je ne veux plus parler de la situation avec Thibaut Courtois. J’ai dit tout ce que j’avais à dire sur le sujet, essayant d’être court et franc», poursuit l’Italo-Allemand.

À lire

Belgique : Domenico Tedesco surpris et choqué par l’attitude de Thibaut Courtois

Le groupe n’a pas compris l’attitude de Courtois

«Ça n’a pas eu d’influence sur le match car on était malgré tout très concentré, insiste-t-il. On a essayé de voir du positif dans le négatif, comme les blessures. Ça a permis de voir plus de joueurs. J’en avais vu en vidéo, mais j’ai cette fois pu les voir, leur parler. Je suis heureux d’avoir pris cette opportunité. Je vais cela dit devoir faire des débriefings à distance. Ce n’est pas évident de trouver un rythme. Mais c’est mon métier d’identifier les joueurs dont on aura besoin en fonction des rassemblements et en fonction de la forme du moment.» On peut percevoir cette dernière phrase comme un message adressé à Courtois.

La suite après cette publicité

Avec ses déclarations et son départ du rassemblement, l’illustre portier belge s’est mis en dehors du groupe. Ses coéquipiers n’ont d’ailleurs pas manqué de faire part de leur étonnement, à l’image de Carrasco, qui a fini la rencontre avec le brassard : «on a plus ou moins compris ce que Courtois a fait, nous étions forcément un peu déçus, mais nous devons continuer d’avancer. (…) Un brassard, c’est juste un détail», et de Jan Vertonghen. «Je n’avais pas senti le signal arriver, d’autres oui apparemment. J’aurais pu aller lui en parler, mais je n’en ai pas eu l’opportunité. Défendre son maillot national, c’est primordial pour moi. Je n’aurais pas fait cela à sa place.»

La fédération tente de recoller les morceaux

Dans ces conditions, difficile de voir le Madrilène être rappelé pour les matchs de septembre. Il a privilégié sa situation personnelle plutôt que l’intérêt du groupe. Il est pourtant dans la forme de sa vie depuis trois saisons. Mais son ego lui a encore joué des tours. Le manque de soutien de ses coéquipiers va probablement jouer sur les décisions futures à prendre. Tedesco n’a pas du tout apprécié les récents évènements et s’est senti floué. La fédération belge se range derrière son sélectionneur mais va tout de même essayer de recoller les morceaux. D’après Nieuwsblad, elle a fixé les conditions à un retour en sélection : des excuses publiques du gardien.

La suite après cette publicité

Son historique est chargé. Son niveau sportif n’a évidemment jamais été remis en cause, bien au contraire même, mais sa mentalité bien sûr. En pleine maturité à 31 ans, il a pourtant toujours estimé souffrir d’un déficit de notoriété en Belgique où il passe régulièrement derrière les Hazard (avant), De Bruyne et Lukaku. Encore cette saison, il n’a pas compris pourquoi De Bruyne a reçu le prix du meilleur joueur belge à l’étranger, alors que le milieu de terrain a réalisé le triplé avec Manchester City en étant un élément majeur… La DH assure qu’une délégation de la Fédération royale se rendra à Madrid pour aplanir la situation, ou écarter Courtois s’il n’en fait encore une fois qu’à sa tête.