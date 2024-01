FA Cup : Bournemouth humilie Swansea et se qualifie pour les 8es de finale

À l’occasion des 16es de finale de la FA Cup, Bournemouth accueillait Swansea, ce jeudi soir. Au regard du score affiché au coup de sifflet final, le pensionnaire de Premier League a fait respecter la hiérarchie et avec la manière puisqu’il s’est imposé face à son homologue de Championship (2e division anglaise) sur le score fleuve de 5 buts à 0.

D’entrée de jeu, les Swans ont subi sa loi des Cherries. Dès la 7e minute de jeu, Kelly a fait bondir le Vitality Stadium avant d’être imité par Scott trois minutes plus tard (10e) puis par Sinisterra (14e). Profitant d’une avance confortable après seulement une demi-heure de jeu, les hommes d’Andoni Iraola n’ont pas ménagé leurs efforts et ont scoré à deux reprises avant la mi-temps grâce à des réalisations de Brooks (35e) et Solanke (44e). Suffisant pour permettre à la formation du comté de Dorset de se qualifier pour le tour suivant de la compétition.