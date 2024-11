Ligue des Nations : le Pays de Galles et la Tchéquie promus en Ligue A, la Hongrie accroche l’Allemagne

C’était la fin de la phase de poules de cette Ligue des Nations ce soir. On avait encore des matchs dans la Ligue A, où les deux leaders du groupe 3, l’Allemagne et les Pays-Bas, tous deux qualifiés pour les quarts, disputaient leur dernière rencontre. La Nationalmannschaft défiait la Hongrie, avec un onze très remanié logiquement, dans lequel on retrouvait notamment Gnabry à la pointe de l’attaque soutenu par un trio Sané-Brandt-Fuhrich. Sans surprise, la rencontre était assez calme vu qu’il n’y avait aucun enjeu d’un côté comme de l’autre. En deuxième période, les troupes de Julian Nagelsmann ont poussé un petit coup d’accélérateur, avec Havertz et Brandt qui ont eu des occasions, et c’est Félix Nmecha qui a marqué le seul but de la partie côté germanique à un quart d’heure de la fin. Il a propulsé le cuir au fond à bout portant à la retombée d’un corner. L’Allemagne a cependant été climatisée à la 90e+8, avec un penalty transformé par Dominik Szoboszlai ! De quoi gâcher un peu la fin des poules de l’écurie germanique, qui termine quand même en tête avec 5 points d’avance sur les Oranje.

Les Hollandais eux défiaient la Bosnie-Herzégovine, déjà reléguée en Ligue B. Là aussi, c’était un onze bien loin du titulaire que sortait Ronald Koeman, avec Lang, Brobbey et Kluivert devant. Les Oranje avaient tout de même envie d’en découdre et affichaient un visage conquérant d’entrée, matérialisé par l’ouverture du score de Brobbey, qui a expédié un centre de Lang au fond des filets de la tête (24e). Mais en deuxième période, la Hongrie a eu un sursaut d’orgueil et a commencé à rivaliser sérieusement, et Ermedin Demirovic a égalisé de la tête aussi, lobant le portier néerlandais après une première parade repoussée sur l’attaquant de Stuttgart (67e). Le score n’a plus bougé et la Bosnie est reléguée.

Catastrophe pour la Turquie !

C’était dans la Ligue B qu’il y avait le plus de suspense. Dans le groupe A, tout était à jouer et les quatre équipes pouvaient encore se qualifier pour les quarts. La Tchéquie et la Géorgie s’affrontaient pour la première place, alors que l’Ukraine se déplaçait en Albanie. Les Tchèques ont été bien supérieurs aux Géorgiens et ont obtenu leur montée en Ligue A avec ce succès 2-1. La bande de Georges Mikautadze, auteur, d’un but, termine donc troisième et jouera les barrages de relégation. Les Ukrainiens eux ont fait le boulot en Albanie (2-1) et arrachent donc une place en barrages de montée, alors que les Albanais descendent en Ligue C.

Dans le groupe 4, il y avait aussi de l’enjeu, avec la Turquie, le Pays de Galles et l’Islande qui se tenaient en quatre points. Assurée d’être au moins barragiste, la Turquie se déplaçait au Monténégro et avait toutes les cartes en main pour terminer première, et donc monter. Un nul était suffisant… Mais les choses se sont mal passées pour la bande d’Arda Güler, avec une défaite 3-1 face à un Monténégro qui avait perdu tous ces matchs jusqu’ici, porté par Kstrovic, auteur d’un triplé. Un sacré coup de théâtre qui prive les Turcs de montée directe, les obligeant à passer par les barrages. Le Pays de Galles, malgré une frayeur en début de match avec l’ouverture du score islandaise, en a profité et s’est emparé de la première place du groupe grâce à sa victoire 4-1. Les Gallois sont donc promus en Ligue A ! Dans le reste des matchs, on notera que la Suède a bien conclu cette édition de Ligue des Nations en montant en Ligue B, infligeant un score de 6-0 à l’Azerbaidjan et terminant avec cinq victoires et un nul en six matchs. Avec, à signaler, un quadruplé de l’inévitable Viktor Gyökeres.

Les résultats de la soirée

Ligue A

Bosnie-Herzégovine 1 - 1 Pays-Bas : Ermedin Demirovic (67e) ; Brobbey (24e)

Hongrie 0 - 0 Allemagne : Szoboszlai (90e+8) ; Nmecha (76e)

Ligue B

Albanie 0 - 2 Ukraine : Bajrami (75e) ; Zinchenko (5e), Yaremchuk (10e)

: Bajrami (75e) ; Zinchenko (5e), Yaremchuk (10e) Monténégro 3 - 1 Turquie : Kstrovic (29e, 45e, 73e) - Yildiz (37e)

- 1 Turquie : Kstrovic (29e, 45e, 73e) - Yildiz (37e) Pays de Galles 4 - X Islande : Cullen (32e, 45e+1), Johnson (65e), Wilson (79e) ; Gudjohnsen (8e)

- X Islande : Cullen (32e, 45e+1), Johnson (65e), Wilson (79e) ; Gudjohnsen (8e) Tchéquie 2 - 1 Géorgie : Sulc (3e), Hlozek (24e) ; Mikautadze (60e)

Ligue C

Slovaquie 1 - 0 Estonie : Strelec (72e)

- 0 Estonie : Strelec (72e) Suède 6 - 0 Azerbaidjan : Kulusevski (10e, 57e), Gyökeres (26e, 37e, 58e, 70e)

Ligue D

Malte 0 - 0 Andorre

Le classement complet de la Ligue des Nations