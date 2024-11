Patrick Vieira a retrouvé un club !

DAZN perd son consultant phare. Embauché par le nouveau diffuseur de la Ligue 1 depuis l’été dernier, Patrick Vieira (48 ans) profitait de son temps libre pour livrer ses analyses sur les rencontres du Championnat de France. Libre de tout contrat depuis son départ de Strasbourg en juillet 2024, après un an seulement passé en Alsace, le champion du monde 1998 va reprendre du service.

Sky Italie annonce en effet que Vieira va remplacer Alberto Gilardino sur le banc de touche du Genoa. Ancien coach des U19 du club ligurien, le champion du monde 2006 avait été promu à la tête de l’équipe première fin 2022. Aujourd’hui, le Genoa est 17e du classement de Serie A, avec un point d’avance sur la zone rouge, après seulement 2 victoires en 12 matches. Un bilan qui a donc été fatal à Gilardino.

Vieira retrouve Balotelli

Vieira n’a pas hésité à sauter sur l’occasion et va entraîner dans un quatrième championnat, après avoir connu la Major League Soccer avec New York City, la Premier League avec Crystal Palace et la Ligue 1 avec Nice et Strasbourg. Néanmoins, l’ancien milieu de terrain ne débarque pas en terrain inconnu puisqu’il a fréquenté la Serie A en tant que joueur, notamment entre 2005 et 2010, lors de ses passages à la Juventus et à l’Inter.

En attendant de voir si Vieira parviendra à sortir Il Grifone de la zone de turbulences dans laquelle il se trouve, l’arrivée du Français en Ligurie marque ses grandes retrouvailles avec un certain Mario Balotelli. Un joueur que Vieira a eu comme coéquipier à l’Inter et à Manchester City, mais qu’il a aussi coaché lorsqu’il officiait à Nice. Le fantasque attaquant italien a fait son retour en Serie A cette saison, mais les derniers échos ne sont pas très flatteurs. Retrouvera-t-il le sourire avec Vieira ?