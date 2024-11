Genoa : le retour de Mario Balotelli en Italie tourne au fiasco

Les premières minutes de Mario Balotelli au Genoa étaient attendues après plusieurs semaines de préparation discrète à part du groupe pro. L’attaquant fortement souhaité par Alberto Gilardino avait passé sa visite médicale avec succès : «Mario Balotelli est un nouveau joueur de Gênes. L’attaquant italien, né à Palerme le 12/09/1990, a signé un contrat avec son nouveau club. Au cours de sa carrière, Balotelli a remporté neuf titres professionnels avec ses clubs. En équipe nationale senior, il a été meilleur buteur et vice-champion du Championnat d’Europe 2012, récoltant un total de 36 apparitions et 14 buts. Bienvenue à Gênes, Super Mario», est-il écrit dans le communiqué officiel du club génois. Pour rappel, l’ancien buteur de l’OM et de l’OGC Nice a paraphé un contrat jusqu’en juin 2025 et il n’avait d’ailleurs pas caché toute son excitation et sa joie de revenir en Serie A : «Honnêtement, je n’ai pas vraiment envie de parler, mais je suis excité et j’ai hâte de commencer. Si j’ai le feu à l’intérieur ? Vous verrez bien. Espérons le meilleur, je vais tout donner. Quand serai-je prêt ? J’espère bientôt. Un grand salut aux supporters et à bientôt au stade», avait-il annoncé le jour de son officialisation.

L’entraîneur Alberto Gilardino a approuvé son arrivée en tant que joueur libre malgré les nombreuses blessures qui ont décimé le département offensif génois mais il a fallu attendre plusieurs semaines avant de revoir Super Mario fouler officiellement une pelouse italienne. Le Coach Gilardino ne l’avait pas convoqué pour le match contre la Fiorentina, il l’a néanmoins fait face à Parme et à Côme avant la trêve internationale. L’attaquant âgé de 34 ans a donc bien signé son retour officiel sur les terrains de Serie A après cinq ans d’absence - la dernière fois étant lors de la saison 2019/20 lorsqu’il portait le maillot de Brescia. Malheureusement, après l’excitation de l’annonce, la triste vérité a fait surface. Encore hors rythme, Mario Balotelli a bien du mal à exister au Genoa et ses belles années paraissent toujours aussi lointaines. Pourtant les Rossoblù sont décimés par les blessures de leurs attaquants (Vitinha, Ruslan Malinovskyi, Junior Messias) et Balotelli a donc une chance dorée de faire ses preuves et rapidement seconder le buteur Andrea Pinamonti, bien trop esseulé en ce début de saison.

Le violent retour à la réalité

Remplaçant au coup d’envoi de ce match, l’international italien aux 36 sélections est entré en jeu à la 86e minute à la place de Jeff Ekhator, quelques instants après l’ouverture du score d’Andrea Pinamonti. Il a rapidement écopé d’un avertissement 5 minutes après son entrée en jeu en commettant une faute sur Emanuele Valeri sur un repli défensif, tout en contestant de manière virulente la décision de l’arbitre. Mario Balotelli doit encore peaufiner sa préparation physique pour retrouver des sensations et des réflexes : «Mario en arrivant dans ce groupe sait qu’il doit s’aligner sur l’équipe et faire en sorte qu’il puisse vraiment revenir à faire ce qu’il a toujours réussi à faire : la différence au sein des matchs. Peu importe qu’il s’agisse de 15 minutes, de 20 minutes, d’une demi-heure ou de matchs entiers. L’avoir signé en ce moment est un défi pour nous, mais c’est aussi un défi pour lui, de pouvoir dire que Mario Balotelli est de retour en Serie A et qu’il est un joueur qui peut encore faire la différence», a expliqué à SportMediaset l’entraîneur italien. Son retour en Italie n’a pas laissé indifférent les suiveurs du football italien.

De Antonio Cassano à Cesare Prandelli en passant par le sélectionneur de la Nazionale, Luciano Spalletti, et d’autres protagonistes bien connus du Calcio, tous se sont montrés excités, confiants et dithyrambiques sur la signature du Mario Balotelli à Gênes. Après sa première apparition contre Parme et son carton jaune, l’ancien joueur de Liverpool, de l’AC Milan et de l’Inter a remis ça quelques jours plus tard face à Côme, où il a joué 18 minutes en écopant encore une fois d’un carton jauen à 79e minute : «Mario continue son chemin de travail. Même aujourd’hui, après l’entraînement, il s’est arrêté pour faire quelque chose de plus. Il doit continuer comme ça, il est heureux et a une grande envie de bien faire. Mais il a encore besoin de mettre plus de carburant dans son corps . Nous devons l’accompagner dans cette expérience, lors de son retour en Serie A, en lui faisant la vivre de la manière la plus simple possible», a poursuivi Gilardino. Presqu’un mois après sa signature, le constat est là : Mario Balotelli n’a joué que 22 minutes, a touché moins de 10 ballons, a tenté aucune frappe et a perdu la moitié de ses duels. SuperMario.