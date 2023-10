Real Madrid : Jude Bellingham répond à ses détracteurs

Auteur d’un doublé samedi lors du Clasico face au FC Barcelone, Jude Bellingham (20 ans) a encore brillé. Mais l’Anglais a été critiqué par certains, dont Sergio Agüero, qui estiment qu’il a eu beaucoup de chance. L’ancien joueur du BVB a répondu à ses détracteurs. Ses propos sont relayés par Marca.

«Vous créez vos propres opportunités. J’imagine que tout le monde va me parler du deuxième but, en disant que j’ai marqué facilement, mais quand tout le monde restait immobile, je bougeais et je créais mes opportunités. Je l’ai encore fait sur le deuxième but (…) En ce moment, tout se passe bien pour moi. J’apprends beaucoup de mes coéquipiers et je peux aider l’équipe à gagner et je veux continuer à le faire.» Une mission taillée pour Jude Bellingham.