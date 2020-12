Paul Pogba met la pression sur Mino Raiola

« Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait. Il doit changer d’équipe, d’endroit. Il a un contrat qui se termine dans un an et demi, durant l’été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour toutes les parties, c’est une vente au prochain mercato (estival) ». Plus tôt dans la semaine, Mino Raiola se montrait très clair au sujet de l'avenir de Paul Pogba.

Et si c'était enfin la fin de la deuxième aventure mancunienne de La Pioche ? C'est ce que semble souhaiter le principal intéressé, qui a déjà été à deux doigts de faire ses valises à plusieurs reprises ces dernières années. Mais cette fois, ce sera visiblement la bonne. Et comme l'explique Sport Bild, via le journaliste Christian Falk, Mino Raiola serait bien inspiré de trouver un nouveau club à son client.

Pogba veut un grand club cet été

Effectivement, selon le média allemand, le milieu tricolore commence à s'agacer de son agent et évaluerait la possibilité de s'en séparer, dans le cas où ce dernier ne parvenait pas à lui trouver un club de haut standing. Les mauvaises relations de l'Italien avec certains clubs lui ferment ainsi des portes, alors que les clubs en mesure de l'accueillir sont peu nombreux.

Mino Raiola est ainsi sous pression, et a tout intérêt à trouver un nouveau point de chute prestigieux à son client. Du côté de Madrid, Zinedine Zidane semble toujours intéressé par son compatriote, mais la situation financière poussera forcément Florentino Pérez à faire des choix au niveau des potentielles recrues. Autant dire que Raiola, qui gère aussi les carrières d'Ibrahimovic et d'Håland, entre autres, a du pain sur la planche.