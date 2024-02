Anderlecht : ça sent déjà le roussi pour Kasper Dolberg !

Un joueur aux deux visages. En quelques mois, Anderlecht a vu les bons et les mauvais côtés de Kasper Dolberg. Arrivé cet été en provenance de Nice, le Danois voulait se relancer après une expérience de 4 ans, marquée par les blessures et les mésaventures sur la Côte d’Azur et ailleurs. En effet, il a été prêté à Séville puis Hoffenheim la saison dernière. Mais l’attaquant, si prometteur sous le maillot de l’Ajax Amsterdam, a été l’ombre de lui-même. Il a terminé le précédent exercice avec un bilan de 20 rencontres toutes compétitions confondues, 2 buts et 1 passe décisive. Malgré cela, l’écurie belge a décidé de le recruter cet été contre un joli chèque de 5 millions d’euros.

Des débuts canon avant une longue disette

Et les Mauves se sont rapidement frottés les mains. L’attaquant, sous contrat jusqu’en 2027, a rapidement pris ses marques et retrouvé le chemin des filets. Sur ses 16 premières rencontres jouées avec son équipes (toutes compétitions confondues, ndlr), il a marqué 10 buts. Rapidement, tout le monde s’est enflammé pour le natif de Silkeborg. A commencer par son entraîneur Brian Riemer. «Il marque, il est présent dans la surface. Pour tout jeune n°9 qui veut apprendre des choses, Kasper est un excellent exemple.» On se disait alors que le joueur de 26 ans, que certains avaient enterré un peu trop tôt, pouvait encore briller. Bien dans ses crampons, il s’est épanoui sur les terrains de football comme dans sa vie privée.

En effet, le joueur est devenu père de jumelles. Un moment fort. «C’était un week-end mouvementé. Ce n’est pas quelque chose que je vais oublier de si tôt. C’était à la fois incroyable, génial et trépidant. J’ai essayé d’en profiter un maximum», avait-il expliqué. Dolberg a aussi avoué être atteint d’un diabète de type 1, qu’il arrive à mieux gérer et comprendre pour continuer sa carrière de footballeur. Sur un nuage, l’international danois (43 sélections, 11 buts) est vite redescendu. En effet, il traverse une nouvelle période compliquée. Depuis plus de deux mois, il n’a pas marqué le moindre but. Le dernier remonte, en effet, au 1er décembre contre Westerlo (victoire 3-1). Muet depuis 10 matches toutes compétitions confondues, il vit une importante disette.

La presse belge ne comprend pas

D’autant qu’il a été titulaire 9 matches sur 10. Il a été remplaçant lors de la dernière rencontre face à Gent hier (9 minutes jouées). Dans le dur, l’ancien joueur de Nice n’est pas épargné par la presse. «Kasper Dolberg, c’est deux mois sans marquer et beaucoup de doutes. Quand Anderlecht joue mal, Kasper Dolberg n’arrive pas à porter l’équipe (…) Kasper Dolberg ne montre pas ses émotions. Sur le terrain comme devant le but, le Danois est muet. Ce vendredi (1er février, contre le KV Mechelen, ndlr), il a fêté un deuxième mois complet sans inscrire le moindre but. Une statistique inquiétante qui ne le serait pas tant s’il avait plus d’impact dans le jeu», a écrit La Dernière Heure.

Le média belge a ajouté : «face à Malines, il n’a réussi que trois passes. Contre l’Union, quatre. Avec trois petits tirs sur les deux derniers matchs. Dolberg est littéralement absent du jeu d’Anderlecht.» De quoi surprendre le média belge, qui a assisté incrédule au retour de Kasper le fantôme. Malgré sa disette, les Mauves réussissent à avoir des résultats corrects. Sur les 10 derniers matches auxquels il a participé, son équipe en a remporté 4. Elle a concédé 5 nuls et a perdu 1 rencontre toutes compétitions confondues. Sa panne n’affecte donc pas directement les résultats. Mais il n’arrive pas à tirer l’équipe vers le haut dans les moments plus durs.

Les Mauves évoquent son cas

A Anderlecht, on garde confiance en lui pour le moment. Malgré tout, le directeur sportif, Jesper Fredberg, a adressé un message assez clair au principal intéressé dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. «Si vous ne marquez pas, il est logique que les gens se posent des questions. Dans le cas de Kasper, j’avoue que parfois je pense aussi : "Merde Kasper, élève ton niveau".» Puis, il a atténué un peu son propos en expliquant que le Danois, auteur de 10 buts et 2 assists en 23 rencontres toutes compétitions confondues dont 22 dans la peau d’un titulaire; n’est pas forcément mis dans les meilleures dispositions pour évoluer à son meilleur niveau.

«Mais je remarque aussi que parfois on ne joue pas correctement avec lui, ou n’est qu’il n’est pas servi dans la bonne position. Kasper dépend de ce qui se passe autour de lui (…) Pensez à la période où Thorgan Hazard était bon et où Kasper a eu un déclic. C’est là qu’il faut revenir. Kasper était sur le point de battre le record de matchs consécutifs avec un but marqué (7, ndlr), jusqu’à ce qu’il se blesse soudainement (entre le 24 septembre et le 11 octobre). Je suis convaincu que Thorgan et lui se remettront sur les rails.» Il faut l’espérer pour Kasper Dolberg, qui veut montrer à nouveau son meilleur visage à Anderlecht. Celui d’un serial buteur que rien, ni personne, n’arrête !