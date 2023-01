Le Stade de Reims, un collectif avec du Still et de l’ambition !

La suite après cette publicité

«La peur n’évite pas le danger, le courage non plus. Mais la peur rend faible, et le courage rend fort». À l’heure d’analyser la performance champenoise en terres parisiennes, cette maxime prend véritablement tout son sens. Pourtant, la tâche ne s’annonçait pas simple. Opposés au leader de la Ligue 1, revanchard après sa défaite à Rennes et emmené par son formidable trio offensif composé de Neymar, Mbappé et Messi, les Rémois avaient fort à faire dans l’antre du Parc des Princes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils l’ont fort bien fait. Accrocheurs, valeureux et déterminés, les hommes de Will Still ont arraché le point du match nul au bout du temps additionnel, enchaînant ainsi un 14ème match officiel sans connaître la défaite !

Le Stade de Reims accroche (encore) les Parisiens !

Lancé dans la profondeur par Kamory Doumbia, plein axe, Folarin Balogun s’en allait fixer Gianluigi Donnarumma avant de conclure d’une frappe, peu évidente, dans le but vide (90+6e). La récompense d’une très belle prestation réalisée par le club champenois. «On a fait beaucoup d’efforts, on a été récompensé, on a cette joie parce que c’était dur, on connait leur qualité. On voulait garder notre série, on a fait beaucoup d’efforts, on finit en boitant, mais c’est pas grave. On a plus d’occasions, après, on n’est pas efficaces. On défend bien. Sur leur transition, c’est nous qui leur avons donné l’opportunité en perdant la balle très haut. Il fallait commencer fort, ils nous ont surpris d’entrée, mais pas grave, ça fait partie du jeu, on a continué à jouer, on a pressé haut. Ils ont pris un rouge, ça nous a facilité. Peu importe le résultat, on voulait sortir sans regrets. On a été récompensé donc on est contents», affirmait, en ce sens, Yunis Abdelhamid, présent en zone mixte au coup de sifflet final.

Invaincu depuis la neuvième journée, le Stade de Reims pointe désormais à la onzième place du classement, avec huit nuls et quatre victoires lors des 12 derniers matches de Ligue 1. Très solide défensivement, ambitieux sur le front de l’attaque, le club champenois l’a, une nouvelle fois, prouvé contre l’armada parisienne. Sans complexe et avec plusieurs prestations individuelles XXL (Emmanuel Agbadou, Folarin Balogun, Alexis Flips ou encore Azor Matusiwa et Marshall Munetsi), Reims affiche, aujourd’hui, un nouveau visage. Plus conquérant, plus ambitieux, plus tactique et surtout bien plus efficace que celui du début de saison (1 seule victoire après 8 journées). Architecte de ce renouveau ? Will Still, un jeune technicien belge, âgé de 30 ans.

Still Loving You !

«J’essaie de prendre le meilleur de plein de coaches différents : Jürgen Klopp, José Mourinho, Eddie Howe… Mais celui qui me frappe le plus, par sa capacité à se renouveler et à s’adapter sans cesse sur une longue période (entraîneur de Manchester United de 1986 à 2013, ndlr), dans son management comme sur le plan tactique, c’est sir Alex Ferguson, mon vrai modèle», confiait d’ailleurs l’ancien adjoint du Standard de Liège en avant-match. Initialement intérimaire après le limogeage d’Oscar Garcia le 13 octobre dernier, Will Still a depuis enchaîné 12 matches toutes compétitions confondues sans défaite ! Un rendement impressionnant, analysé par l’intéressé, lui-même au micro de Prime Video. «La vie est pas mal pour l’instant. Je pense que dans le contenu, on a proposé des choses intéressantes que ce soit avec ballon ou sans ballon», assurait ainsi le nouveau coach champenois avant d’en dire plus sur la nouvelle mentalité du groupe.

«Il y avait une équipe sur le terrain. Une équipe qui était prête et fière, qui n’a pas eu peur de jouer au Parc, qui n’a pas eu de complexes non plus. Le but encaissé est embêtant mais bon ça fait partie du jeu. On a tenu bon et on n’a pas perdu espoir et quand tu fais ça, t’es récompensé à la fin.» Conscient de la performance réalisée par ses joueurs, le nouvel homme fort du SdR aurait même pu espérer empocher les trois points et réaliser un magnifique exploit. Interrogé à ce sujet, Still a cependant avoué que le carton rouge reçu par Marco Verratti n’avait pas forcément profité aux siens, bien au contraire. «C’est dur de jouer contre dix joueurs parce que t’es mené d’un but et tout le scénario change, t’as plus les repères et le contexte devant toi et donc tout change», concédait le Belge avant de détailler ce moment de flottement.

«Tu te dis attends je sais pas trop, je vais reculer, je vais un peu retrouver ma position et je vais voir qui y a autour de moi. Et donc tous tes repères sont perdus et c’était juste redonner le cadre avec des repères, avec notamment les changements qui ont fait une grosse rentrée. Quand il y a rouge c’est dur, c’est vrai qu’il y a eu 10/15mn de flottement. On savait que le plus gros danger venait des moments de transition donc quand on avait le ballon, on devait être prêt à défendre. Et de nouveau quand Paris passe à 10, notre référentiel direct a changé du coup notre équilibre défensif n’était plus le même et ça nous a perturbé pendant 10/15mn.» Quoi qu’il en soit, Will Still peut, une nouvelle fois, se féliciter des ressources trouvées par ses joueurs. Un supplément d’âme visible tout au long de la rencontre et logiquement récompensé sur le gong. Pour poursuivre cette incroyable série d’invincibilité, il faudra désormais tenir tête à Lorient, mercredi prochain, dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1.