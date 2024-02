Justice : le verdict tombe aujourd’hui pour Dani Alves

Un an après les faits reprochés et plus de deux semaines après l’ouverture du procès, Dani Alves va connaître la sentence du tribunal. Le Brésilien est actuellement jugé pour un viol dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans les toilettes d’un établissement nocturne de Barcelone. Après avoir changé plusieurs fois de défense avant le procès, il a comparu devant la justice du 5 au 7 février. L’ancienne gloire du Barça risque gros.

Le procureur réclame 9 ans de prison pour délit d’agression sexuelle avec pénétration, le parquet privé exige la peine maximale de 12 ans. Si l’issue du procès ne leur convient pas, les deux parties pourront faire appel au Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne, pour un jugement dans quelques mois.