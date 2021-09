L'Olympique Lyonnais mise sur Jérôme Boateng

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais ne semblait pas vouloir recruter un défenseur central, mais le coup de sang de Marcelo Guedes contre Angers (défaite 3-0) et sa mise à l'écart ont conduit à un changement de position. Disposant dans l'effectif de Jason Denayer, Sinaly Diomandé, Damien Da Silva et Castello Lukeba, les Gones ont de la quantité, de la qualité et du potentiel, mais cela semble un peu juste pour être compétitif sur tous les tableaux.

À la recherche d'un joueur capable d'assumer le statut de titulaire à ce poste, Lyon a prospecté. Finalement, c'est en toute fin de mercato que tout s'est finalisé. Les Gones ont ainsi ciblé Jérôme Boateng libre après 10 années passées au Bayern Munich. Le défenseur central de 32 ans pouvait donc s'engager avec l'équipe de son choix.

Un palmarès long comme le bras

S'il n'entrait plus dans les plans du Rekordmeister, Jérôme Boateng restait sur une saison solide avec 39 matches toutes compétitions confondues (2 buts et 1 passe décisive). Le champion du monde 2014 compte dans ses bagages 2 Ligues des Champions (2013 et 2020), 9 Bundesliga (de 2013 à 2021) ou encore 5 Coupes d'Allemagne (2013, 2014, 2016, 2019 et 2020) pour un total de 28 trophées en professionnel. Un palmarès et une expérience de choix pour les jeunes rhodaniens.

Fier d'annoncer la nouvelle, l'Olympique Lyonnais s'est fendu d'un communiqué pour annoncer la venue de l'international allemand (76 capes, 1 but) qui a signé pour deux ans, soit jusqu'en juin 2023. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur international allemand, Jérôme Boateng. Libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier après 10 années passées au Bayern Munich, le champion du Monde 2014 et double vainqueur de la Ligue des Champions s’est engagé avec l’OL pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023», peut-on lire.