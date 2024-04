Sindre Walle Egeli : la Norvège a trouvé son nouvel Erling Haaland !

Passé d’inconnu à Bryne au statut de meilleur attaquant du monde en quelques années, Erling Haaland a explosé les standards et a amené un nouveau souffle au football norvégien avec son compère Martin Odegaard. Désormais, les talents se multiplient en sélection à l’image des jeunes Oscar Bobb (20 ans, Manchester City) et Antonio Nusa (18 ans, Bruges). Un autre joueur est encore loin d’une place en sélection et débute depuis peu en professionnel, mais son potentiel est criant, il s’agit de Sindre Walle Egeli.

La suite après cette publicité

Un grand frère professionnel

Âgé de 17 ans, cet ailier droit gaucher d’1m82 capable de jouer sur tout le front de l’attaque est annoncé depuis un petit moment comme l’une des futures perles du football norvégien. Formé à Sandefjord et parti à l’été 2022 pour Nordsjaelland alors qu’il avait des approches du PSV Eindhoven et du FC Copenhague, le natif de Larvik a été baigné dans la compétition dés le plus jeune âge. Son grand frère Vetle Walle Egeli qui est latéral gauche est un cadre de Sandefjord et un international U21 norvégien. Dans un entretien pour Nettavisen, il est revenu sur cette relation fraternelle.

À lire

Le Barça va faire un incroyable coup grâce à Joao Felix !

«Nous avons tous les deux beaucoup d’instinct de compétition. Mon Dieu, il y a eu tellement de querelles et de combats au fil des années, mais cela nous a finalement rendus meilleurs. Surtout chez lui. Si je le bats, il s’énerve tellement qu’il reste de mauvaise humeur pendant plusieurs jours. Même si cela a certainement été un fardeau pour maman et papa, je suis heureux que cela se soit ainsi passé», a poursuivi l’ainé. Pendant que son grand frère de 19 ans a déjà une petite avance, Sindre Walle Egeli veut vite la combler. Pourtant, cela n’a pas été toujours simple pour lui.

La suite après cette publicité

Une découverte du Danemark pas si évidente

La saison dernière, son début d’aventure au Danemark n’a pas été parfait puisqu’il a dû jongler avec des pépins physiques qui ont ralenti sa progression. «C’est bien sûr très ennuyeux d’être blessé. Et cela se ressent quand on vit seul à l’étranger, car ici il n’y a pas grand-chose à faire en dehors du football. Cela a été très lourd. Mais je dois juste travailler dur et regarder l’avenir de manière positive. Oui, je ne le cache pas. J’ai souvent ressenti la solitude. C’est dur d’avoir 16 ans et d’être dans un club étranger» avait-il confié à Eurosport Norvège.

Pour autant, il n’en restait pas moins compétitif. Sur les 14 apparitions qu’il a connues avec l’équipe U19 de Nordsjaelland, il a marqué à 12 reprises pour 6 passes décisives, une efficacité l’impliquant sur un but toute les 48 minutes. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club danois, Sindre Walle Egeli découvre cette fois l’équipe professionnelle. S’il joue toujours en majorité avec les U19 (12 matches, 11 buts et 1 offrande), il a fait ses débuts en équipe première le 9 décembre dernier contre Akademisk BK (2-1). Il a aussi eu l’occasion de joueur en championnat avec deux apparitions contre Copenhague le 26 février (0-2) et Silkeborg le 4 mars (3-1).

La suite après cette publicité

Enfin au niveau professionnel

De belles récompenses pour le joueur qui est conscient du chemin traversé pour lui depuis de longs mois. «Quand j’ai dû décider où j’allais, le choix du FC Nordsjælland a été en fait assez facile. Je devais aller quelque part où je pourrais me développer autant que possible. Cela a été un processus très éducatif pour moi de pouvoir m’entraîner avec l’équipe de Superliga. Le rythme est beaucoup plus élevé et il faut également faire plus physiquement pour pouvoir suivre le rythme. C’est un niveau très élevé, donc vous êtes sous pression chaque jour», avouait le principal intéressé au site du club danois.

«Sindre a rejoint le FCN il y a un an et demi et s’est imposé dès le début comme un joueur décisif au niveau des jeunes. Sindre est un joueur qui a une incroyable capacité à s’impliquer dans les moments où les matchs doivent se décider. Au cours de cette période, Sindre a développé sa capacité à travailler dur sans ballon, à s’impliquer dans les matchs et à courir en profondeur, et donc le moment est maintenant venu pour Sindre d’avoir sa vie quotidienne avec l’équipe de Superliga», expliquait de son côté le directeur technique Alexander Riget. Désormais intégré de manière plus pérenne en équipe première, il va devoir continuer à affirmer tout ce qu’il a su montrer lors de son évolution au sein du centre de formation du club danois.

La suite après cette publicité

Une machine à buts

Son coach, Johannes Hoff Thorup est lui satisfait de pouvoir compter sur la pépite norvégienne de 17 ans qui va lui offrir une nouvelle option. «C’est un ailier qui est vraiment doué pour finir les actions. C’est définitivement sa force. Il a un très très bon pied gauche, et c’est un très bon finisseur. Il peut finir de différentes manières. En gros, il marque des buts à chaque fois qu’il joue. C’est donc un peu un ailier intérieur qui doit revenir dans la surface pour finir du pied gauche. C’est définitivement sa force» signalait-il à Tipsbladet. Une machine à buts qui a crevé l’écran encore plus avec les équipes jeunes de la Norvège.

C’est simple depuis ses débuts en U15 avec la sélection norvégienne, Sindre Walle Egeli dispose de statistiques tout simplement folles avec 7 buts en 6 matches avec les U15, 14 réalisations en 14 capes avec les U16 et plus récemment 7 pions en 6 rencontres avec les U17, 5 buts en 7 matches avec les U18 et désormais 7 réalisations en 6 rencontres avec les U19. En 39 rencontres disputées avec les différentes sélections norvégiennes, il affiche pas moins de 40 buts avec son pays. Lors de la dernière campagne de qualification pour l’Euro U19, il a d’ailleurs terminé deuxième meilleur buteur contribuant largement à la qualification de son pays pour l’épreuve qui se déroulera cet été, le tout en étant surclassé. Une nouvelle occasion pour lui de montrer un peu plus qu’il faudra se souvenir de Sindre Walle Egeli pour les prochaines années…