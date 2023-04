Ces 5 talents norvégiens qui marchent dans les pas d’Erling Braut Haaland

Andreas Schjelderup (18 ans/Benfica)

L’ailier gauche est clairement le plus connu de cette liste et pour cause, il a su faire parler de lui cette saison. Disposant d’un style de jeu se rapprochant d’un certain Mikkel Damsgaard qui s’est également révélé à Nordsjælland - un club qu’il a rejoint à 16 ans alors que les plus grandes formations lui tendaient les bras - Andreas Schjelderup a été un des acteurs majeurs de la belle première place de Nordsjælland lors de la saison régulière de Superligaen (désormais deuxième derrière Copenhague). Auteur de 10 buts en 17 rencontres (meilleur buteur du championnat à la trêve hivernale), Andreas Schjelderup a porté son équipe et a convaincu Benfica de le signer en échange d’un chèque de 9 millions d’euros. Un pari pour l’avenir puisque depuis début janvier, il ne compte que deux courtes apparitions d’une minute avec les Aguias et a disputé 5 matches avec la réserve (1 but). Une adaptation logique qui est également celle que traverse aussi son compère danois Casper Tengstedt (22 ans) qui est arrivé aussi cet hiver contre 7 millions d’euros en provenance de Rosenborg. Quoiqu’il en soit, son heure arrivera et il fait partie de la génération norvégienne qui s’est qualifié pour le prochain Euro U19 en écartant la France de Mathys Tel (Bayern Munich), Edan Diop, Eliesse Ben Seghir (AS Monaco), Lesley Ugochukwu, Désiré Doué (Rennes) ou encore Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Antonio Nusa (18 ans/FC Bruges)

Egalement membre de cette équipe U19 qui a écarté la France, Antonio Nusa est lui aussi promis à un brillant avenir depuis un moment et son éclosion ne saurait tarder. Arrivé de Stabæk à Bruges à l’été 2021 alors qu’il n’avait que 16 ans, Antonio Nusa compte déjà 28 apparitions pour 2 buts et 2 offrande avec les Gazelles cette saison. Un bilan déjà intéressant pour un jeune joueur qui a même disputé quatre rencontres de Ligue des Champions où il aura mis un but contre le FC Porto (4-0). Auteur d’un joli but en fin de match contre la France (2-1), il a qualifié l’équipe de Norvège U19 pour le prochain Euro et risque de rapidement toquer à la porte des A. Ailier percutant capable de jouer aussi bien côté gauche que côté droit, Antonio Nusa bénéficie d’une forte polyvalence qui lui permet aussi d’occuper la pointe de l’attaque. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Bruges, le gaucher continue de grandir en Belgique et nul doute que les gros clubs se pencheront vite sur son cas une fois qu’il aura su s’imposer définitivement comme titulaire en club.

Jacob Dicko Eng (18 ans/Vålerenga)

Remplaçant en équipe U19 car barré par les deux autres phénomènes de sa génération, Jacob Dicko Eng n’en reste pas moins prometteur. Ailier gauche capable d’occuper les deux ailes, le joueur de 18 ans a réalisé son premier exercice plein avec Vålerenga (4 buts et 5 offrandes en 21 matches) où il a même découvert la Coupe d’Europe via la Ligue Europa Conference. Sous contrat jusqu’en juin 2027 après avoir prolongé en février dernier, le joueur à la double nationalité norvégienne et malienne se distingue par sa technique et sa percussion. Devant confirmer dans l’élite norvégienne cette saison, nul doute qu’il risque d’alimenter les prochains mercatos et risque fort de rejoindre une meilleure écurie assez vite.

Oscar Bobb (19 ans/Manchester City)

Coéquipier d’Erling Braut Haaland du côté de Manchester City, Oscar Bobb n’a pas encore l’occasion de partager les terrains avec son coéquipier norvégien en Premier League mais cette possibilité n’est pas insensée tant il brille avec la réserve des Sky Blues. Auteur de 6 buts et 14 offrandes en 22 matches de championnat U23 avec les Mancuniens, Oscar Bobb a su grandir au fil des années avec l’équipe anglaise qu’il a rejoint en 2019 en provenance de Vålerenga. Passant par les différentes classes d’âge en sélection jusqu’à l’équipe U21, le gaucher dont le contrat avec les Sky Blues court jusqu’en juin 2026 est tout simplement capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque même si son meilleur poste reste en soutien de l’attaquant ou éventuellement en tant que numéro 10. Un Norvégien talentueux peut en cacher un autre et Pep Guardiola pourrait être inspiré de garder un œil attentif sur les pépites de son académie.

Sindre Walle Egeli (16 ans/Nordsjælland)

Joueur le plus jeune de cette liste, Sindre Walle Egeli est clairement le moins avancé puisqu’il n’évolue qu’avec l’équipe U19 de Nordsjælland. Pour autant, sa saison se passe de manière optimale avec 12 buts et 6 offrandes en 14 matches lui qui a rejoint le club danois l’été dernier. Sur les pas d’Andreas Schjelderup, il serait inspiré de connaître une trajectoire similaire. En attendant, l’ailier droit (capable de jouer sur tout le front de l’attaque) de 16 ans continue son apprentissage et fait des ravages au sein des sélections norvégiennes. 7 buts en 6 matches avec les U15, 14 réalisations en 14 capes avec les U16 et plus récemment 7 pions en 6 rencontres avec les U17, le voici crédité de 28 buts en 26 matches avec les équipes jeunes de son pays. Des chiffres affolants pour un joueur déjà froid et clinique devant les buts avec une grosse qualité d’enchaînement aux abords de la zone de vérité. Déjà prompt dans ses décisions, il a un potentiel assez criant qui en fait un attaquant moderne et très prometteur.