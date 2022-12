Andreas Schjelderup, la nouvelle merveille du football norvégien

La suite après cette publicité

Absente de toute compétition internationale depuis le premier tour de l’Euro 2000, la Norvège retrouve espoir depuis quelques années. Une génération dorée est en train d’émerger avec en chefs de file Erling Braut Haaland et Martin Odegaard. Actuellement international avec l’équipe U21 où il est surclassé, le jeune Andreas Schjelderup candidate à une place parmi les grands talents du pays du soleil de minuit. Pourtant parti très jeune de Norvège et du centre de formation de Bodø/Glimt pour aller dans un championnat un peu plus huppé au Danemark, le joueur de 18 ans voit son pari récompensé. Ainsi, il avait misé il y a deux ans pour le FC Nordsjælland, un club réputé pour son excellente formation et qui a permis à Mikkel Damsgaard (Brentford), Andreas Skov Olsen (Bruges), Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais) Stanislav Lobotka (Napoli) ou encore Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam) de se révéler. Un choix fort pour un joueur qui était notamment suivi par l’Atalanta, le Bayern Munich, Liverpool ou encore la Juventus à l’époque. « C’était très tentant avec des clubs d’Italie, d’Angleterre et d’Espagne. Je suis moi-même un fan de Liverpool, mais d’une manière ou d’une autre, je ne voulais pas faire partie de la foule » expliquait-il d’ailleurs à TV2 peu après son choix. À la place, il a préféré trouvé un projet où il pourrait s’épanouir plus facilement.

Des débuts précoces puis une confirmation plus compliquée

« Leur modèle d’avoir quasiment exclusivement une équipe composée de joueurs de leur académie ou de "la Right to Dream" à, au fur et à mesure, un impact positif sur le championnat oui […] Le club est en train de se créer une sacrée équipe de jeunes, ils scrutent tous les championnats nordiques et recrutent désormais très jeune » nous avait d’ailleurs expliqué nos camarades de Nordisk, spécialistes du football en Europe du Nord. Pour sa première saison au club lors de l’exercice 2020/2021, il avait vite pris ses marques avec 11 matches au sein de l’équipe U18 pour 8 buts et 1 offrande ainsi que 16 apparitions en équipe première pour 3 réalisations et 3 passes décisives. Débutant au niveau professionnel alors qu’il avait encore 16 ans, il était félicité dès son premier match par son coach Flemming Pedersen : « c’était plus qu’approuvé. Nous ne l’avons vu qu’au niveau senior lors de matchs d’entraînement contre des équipes de 1ère division. Il y a une différence à la fois physique et de tempo avec la Superliga, mais il est doué pour trouver de l’espace et vous pouvez clairement voir sa conduite avec le ballon et son bon œil pour le jeu »

Une acclimatation rapide et efficace qu’il a toutefois eu du mal à confirmer. Les circonstances ne sont pas uniquement de son fait. Intégré en équipe première lors de la saison 2021/2022, il aura du mal à se faire à un rôle plus important (4 buts et 1 offrande en 24 matches) et évitera de justesse la relégation avec Nordsjælland (9e sur 12 équipes). Une saison un peu chaotique, mais à l’issue heureuse qui a laissé place à des lendemains chantants. Ce qui est le cas depuis le début de la saison 2022/2023 où il marche totalement sur l’eau avec Nordsjælland. Débutant la saison buteur, le joueur de 18 ans fait preuve d’une régularité impressionnante, car il n’a pas passé plus de deux matches sans trouver le chemin des filets. Après 17 matches de championnat, il compte 10 buts et 1 offrande, ce qui lui permet d’être le meilleur buteur du championnat danois. L’ailier gauche polyvalent, capable d’être milieu offensif ou avant-centre pointe également en tête du championnat avec Nordsjælland qui compte trois points d’avance sur son dauphin Viborg et huit longueurs sur Copenhague, le champion sortant. Une belle revanche sur un dernier exercice compliqué.

Un avenir qui s’annonce radieux

« Je suis sorti de la saison dernière un peu faussée à cause d’une maladie à l’approche de la saison. J’ai perdu pas mal de kilos et j’ai eu l’impression de commencer un peu derrière les autres, mais j’ai retrouvé la forme dans laquelle je suis censé être maintenant. Cela s’est également très bien passé sur le terrain, tant pour moi que pour l’équipe. Nous avons été solides, ce qui me permet de performer » expliquait-il d’ailleurs pour le média norvégien Nettavisen. Dans une forme éclatante, Andreas Schjelderup estime avoir fait le bon choix en rejoignant Nordsjaelland, lui qui aurait pu partir l’été dernier du côté du Séville FC : « c’est une confirmation qu’à 16 ans, j’ai fait le bon choix de partir à l’étranger. C’est cool d’avoir l’intérêt d’un si grand club. Je ne suis pas allé à Séville cette fois, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver et où je peux finir. En tout cas, c’est vraiment cool qu’un si grand club qui a beaucoup gagné et joue en Europe chaque année s’intéresse à toi. »

Proche de la sélection nationale norvégienne, dans le viseur des grands clubs européens, disposant d’un profil qui plait et qui permet des comparaisons avec des joueurs Mikkel Damsgaard (Brentford) et Jack Grealish (Manchester City), Andreas Schjelderup est conscient d’avoir trouver plus de cohérence dans son jeu. « J’ai franchi de nombreuses étapes. Je suis beaucoup plus régulier maintenant : pas seulement dans un match ici et un là-bas, mais dans tous les matchs. Je suis devenu beaucoup plus stable dans mes performances et j’ai développé mes compétences d’attaquant pour marquer des buts et être décisif » soulignait-il auprès d’Ekstrabladet. Son avenir devrait en tout cas se poursuivre loin du Danemark lui dont le contrat s’achève en juin 2024. Ainsi, selon les informations de TV2, il ne devrait pas prolonger son contrat et se sent prêt pour le grand saut.

Ouvert à la vente, Nordsjælland tentera d’obtenir le meilleur prix et essayera de se rapprocher des 15 millions d’euros dépensés par Rennes pour Kamaldeen Sulemana, le transfert record du club. Dans les dernières heures, le journal portugais, A Bola, affirmait, à ce titre, que Benfica était très intéressé par l’attaquant. La même source indiquant que Rui Pedro Braz, le directeur sportif de Benfica, s’était même d’ores et déjà rendu au Danemark pour entamer des discussions avec Nordsjælland. Si Schjelderup serait lui réceptif à un transfert hors du Danemark, Benfica serait prêt à utiliser Fredrik Aursnes pour convaincre son compatriote de rejoindre le sud du Portugal. Une chose est sûre, à Nordsjælland ou dans un autre club, l’avenir s’annonce prometteur pour Andreas Schjelderup.