Ces 12 pépites à suivre cette saison en Europe du Nord

La suite après cette publicité

Joel Mugisha Mvuka (19 ans/Bodø/Glimt/Norvège)

Il monte en puissance depuis quelques mois et est même devenu international U21 avec la Norvège. Champion la saison dernière avec Bodø/Glimt, l'ailier droit Joel Mugisha Mvuka a profité des pépins physiques d'Ola Solbakken pour prendre en importance. Virevoltant et excellent centreur, il affiche 2 buts et 9 offrandes sur les 23 matches qu'il a disputés en Eliteserien. Le joueur originaire du Rwanda dispose d'une très bonne technique et d'une grande explosivité. Un profil déroutant et redouté par les défenseurs qui a l'avantage de découvrir la Coupe d'Europe depuis deux saisons avec son équipe. Quart de finaliste de la dernière Conference League, il est en Ligue Europa cette saison dans le groupe d'Arsenal, du PSV Eindhoven et de Zurich. L'occasion de continuer à gagner en exposition.

Hugo Vetlesen (22 ans/Bodø/Glimt/Norvège)

La saison de la maturité pour Hugo Vetlesen. Auréolé de deux titres de champion avec Bodø/Glimt, le milieu de terrain qui porte le numéro 10 est en train de prendre une autre dimension. International U21 avec la Norvège, mais né en Belgique d'une mère française, ce petit profil (1m77) très technique et capable d'avoir beaucoup d'intensité peut évoluer en tant que numéro 10, relayeur et même dans le couloir gauche. Le droitier a franchi un cap cette saison dans le domaine de l'efficacité puisqu'il affiche des statistiques ahurissantes avec 14 buts et 14 offrandes en 41 matches toutes compétitions confondues. De quoi rêver de la sélection et peut-être d'un départ dans un championnat plus important.

David Datro Fofana (19 ans/Molde/Cote d'Ivoire)

Champion de Norvège, Molde a pu s'appuyer sur un avant-centre précieux avec David Datro Fofana. Seulement âgé de 19 ans, l'attaquant ivoirien réalise une année 2022 grandiose avec 16 buts et 7 offrandes en 31 matches. Se distinguant aussi bien en championnat qu'en Ligue Europa Conference (2 réalisations en 2 matches disputés), ce grand fan de Didier Drogba entend bien marcher dans les pas de son idole. Passé proche de signer à Angers par le passé, le natif d'Ouragahio devrait vite se diriger vers un championnat plus huppé si ses performances continuent d'être aussi marquantes, notamment en Coupe d'Europe.

Casper Tengstedt (22 ans/Rosenborg/Danemark)

Prometteur attaquant danois, Casper Tengstedt n'est pourtant pas prophète en son pays. Formé à Midtjylland sans pouvoir s'y épanouir, il a été prêté à Horsens qu'il a guidé vers la promotion en D1 Danoise et porte depuis cet été le maillot de Rosenborg. Un renfort de poids pour la formation norvégienne puisqu'il détient des statistiques totalement folles depuis quelques semaines. Décisif lors de 9 des 10 matches qu'il a disputés, il a marqué 12 buts et délivré 7 offrandes tout en obtenant 2 penalties. Une arrivée sans sas de décompression où il a déjà mis le championnat norvégien dans sa poche. International U21, il entretient un léger espoir de Coupe du monde avec le Danemark, mais cela semble un peu tard pour convaincre Kasper Hjulmand. Néanmoins, ce fan de Liverpool arrivé pour 1M€ à Rosenborg devrait permettre à son club de réaliser une belle opération financière.

Ísak Bergmann Jóhannesson (19 ans/Copenhague/Islande)

Prodige d'une dynastie ayant marqué le football islandais sur les dernières décennies, Ísak Bergmann Jóhannesson est attendu au sommet au sein de son pays. Ancien de Norrköping arrivé à Copenhague à l'été 2021 contre 4,5 millions d'euros, le joueur de 19 ans n'est pas encore un incontournable dans son équipe et alterne entre le onze et le banc. Sorti d'une saison intéressante (7 buts et 3 offrandes en 26 matches), le milieu offensif polyvalent capable aussi de jouer en tant que relayeur et ailier droit a un peu plus de mal comme son équipe (7e du championnat) cette saison. Champion l'an dernier, il peut découvrir la Ligue des Champions cette saison dans le groupe de Manchester City, Séville et du Borussia Dortmund. L'international islandais (15 capes, 2 buts) va mettre encore du temps pour arriver à maturité, mais Copenhague se frotte déjà les mains.

Mohamed Daramy (20 ans/Copenhague/Danemark)

Toujours au sein du club champion du Danemark en titre, on retrouve Mohamed Daramy qui tente de se relancer. Vendu à l'Ajax Amsterdam pour 12 millions d'euros il y a un an, l'international danois a peu joué chez les Godenzonen. Passant la majeure partie de la fin de saison avec la réserve, il compte 3 buts et 3 offrandes en 16 matches avec l'équipe première et un rôle assez anecdotique dans les performances de l'Ajax Amsterdam. Bloqué par la concurrence, il a été prêté à son club de Copenhague où il s'était révélé. Voulant retrouver la sélection qu'il n'a plus connue depuis novembre 2021 en vue de la Coupe du monde 2022, il ne réussit pas vraiment son pari. Bien que titulaire, il ne compte qu'un but en 14 matches pour un impact pas assez marqué. Mais le talent est grand chez Mohamed Daramy et le réveil peut arriver à tout moment.

Victor Kristiansen (19 ans/Copenhague/Danemark)

Toujours à Copenhague, Victor Kristiansen est lui sur une phase vraiment ascendante. Polyvalent latéral capable de jouer piston comme défenseur central, le joueur de 19 ans est l'une des belles surprises de sa formation. International U21 danois, il a montré des choses intéressantes en Ligue des Champions et comptabilise 18 apparitions pour une offrande sur l'exercice actuel. Évoqué à Benfica l'été dernier avant que son compatriote Alexander Bah débarque du côté des Aguias, Victor Kristiansen devrait connaître des mercatos bien plus agités s'il maintient son niveau et poursuit sa très belle progression.

Roony Bardghji (16 ans/Copenhague/Suède)

Attention phénomène ! Quatrième et dernier joueur de Copenhague de cette liste, Roony Bardghji n'a que 16 ans, mais compte déjà 20 apparitions avec la formation danoise pour 4 buts. Jeune suédois d'origine syrienne celui qui est surnommé le Messi Suédois a déjà tapé dans l'œil de grosses écuries comme Chelsea, Feyenoord, le Bayern Munich, l'Ajax ou encore le FC Barcelone. Estimé à 13,4M€ minimum il y a quelques mois, l'ailier droit ne dispose encore que d'un rôle minime étant donné son jeune âge, mais ses entrées sont remarquables et remarquées. Ailier droit remuant au centre de gravité très bas, Roony Bardghji risque de faire parler de lui pour de nombreuses saisons.

Andreas Schjelderup (18 ans/Nordsjaelland/Norvège)

Restons dans la catégorie des génies et Andreas Schjelderup se prédestine à être l'un des futurs grands symboles du football norvégien. Souhaitant marcher dans les pas des Erling Braut Haaland et Martin Odegaard, le joueur de 18 ans qui est surclassé en équipe U21 vient de livrer un début de saison XXL avec Nordsjaelland. Polyvalent et pouvant alterner entre les rôles d'avant-centre, ailier gauche, second attaquant et milieu offensif, le droitier affiche 8 buts et 1 offrande en 13 matches cette saison. Évoqué à Liverpool, Arsenal, Tottenham ou encore à la Juventus et au Bayern Munich, il devrait à n'en pas douter se diriger vers une formation prestigieuse assez rapidement.

Silas Nwankwo (18 ans/Mjällby AIF/Nigéria)

Certes, le doute entoure son âge véritable puisque le joueur né le 12 décembre 2003 pourrait être finalement né le 11 juin 1996. Le fin mot de l'histoire n'étant pas encore donné, il est temps de s'intéresser au football et sur ce domaine on est sûr d'une chose, Silas Nwankwo est performant. Meilleur buteur du championnat nigérian (19 buts et 5 offrandes en 36 matches) la saison dernière, le droitier est parti de Nasarawa United pour le club suédois de Mjällby. Auteur de 7 buts en 24 matches, le Nigérian a particulièrement brillé en Allsvenskan pour sa première saison en Europe.

Anis Slimane (21 ans/Brondby/Tunisie)

La Coupe du monde 2022 devrait lui fournir une exposition supplémentaire. L'international tunisien (24 capes, 4 buts) Anis Slimane (21 ans) reste sur deux bonnes saisons avec Brondby et si son équipe a du mal en championnat, le milieu tire son épingle du jeu. Deux buts en 16 matches pour lui cette saison et la volonté de partir à l'étage au-dessus. Les noms du Bayer Leverkusen et de Fenerbahçe sont revenus et nul doute qu'un mondial brillant avec les Aigles de Carthage pourrait lui offrir une belle opportunité cet hiver ou cet été.

Gustav Isaksen (21 ans/Midtjylland/Danemark)

Dans le viseur de formations comme l'AC Milan, la Fiorentina, l'Ajax Amsterdam ou encore le Borussia Dortmund, Gustav Isaksen est attendu pour un départ imminent vers une équipe prestigieuse. Auteur de 6 buts et 1 offrande en 21 matches cette saison, l'ailier droit a notamment brillé en Ligue Europa Conference avec des buts contre la Lazio et le Feyenoord. Pouvant encore passe un cap sur le plan de l'efficacité, il semble néanmoins quasiment acté que sa progression se poursuivra à un étage supérieur.