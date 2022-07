Norvège : après Erling Braut Haaland, Molde s'enflamme pour son nouveau talent David Datro Fofana

La suite après cette publicité

Comme sur une ligne de chemin de fer, le football peut cacher derrière un grand talent un autre joueur avec un fort potentiel. Alors qu'Erling Braut Haaland avait explosé lors de la saison 2018 avec Molde avant de tout casser à Salzbourg et Dortmund, Molde tient sans doute son nouveau prodige avec David Datro Fofana. Formé du côté d'Abidjan City, le phénomène ivoirien avait signé à Molde en février 2020 et de nombreux clubs s'étaient positionnés. Comme nous vous l'avons révélé à l'époque, ce polyvalent attaquant capable de jouer en pointe ou sur les ailes avait tapé dans l'œil de clubs belges, néerlandais, mais aussi de trois formations de Ligue 1. Parmi eux Angers, mais le transfert n'a pas abouti et David Datro Fofana a opté pour Molde où il a signé jusqu'en décembre 2024.

Dans un entretien pour Nordisk, il était revenu sur ce choix : «dans un premier temps j’ai bien aimé ce que me proposait Angers. Mais Molde était un vrai coup de cœur pour moi. Dans le passé je suis déjà venu et la manière dont on m’avait accueilli m’a fait changer d’avis et ça a fait pencher mon cœur pour l’équipe de Molde.» Comme un poisson dans l'eau, celui qui a été convoqué en sélection ivoirienne en novembre 2020 alors qu'il n'avait pas encore 18 ans arrivait avec l'étiquette de futur prodige de son pays. En effet, avant de rejoindre la Norvège, David Datro Fofana sortait d'une saison pleine avec 6 buts et 5 offrandes avec l'AFAD où il était prêté. S'incorporant doucement dans l'effectif, il sortait une saison 2021 très intéressante avec 3 buts et 3 offrandes en 26 matches où il officiait majoritairement en tant que remplaçant. Cependant, la situation a continué d'évoluer positivement pour lui.

Sur les pas d'Erling Braut Haaland ?

Titulaire depuis le début de la saison, David Datro Fofana marche sur l'eau depuis près de deux mois. C'est simple, il reste sur 8 buts et 3 offrandes sur les 10 derniers matches toutes compétitions confondues avec notamment une grosse performance contre Bodø/Glimt (3-1) avec un but et une passe décisive. Ce dimanche 10 juillet contre Tromsø (5-1), il a sorti sa performance la plus aboutie avec un doublé et une offrande qui a permis à Molde de doubler Lillestrøm afin de prendre la tête du championnat. Le joueur de 19 ans a particulièrement bluffé son monde à l'image de son adversaire Ruben Yttergård Jenssen. «C'est Fofana... Je ne sais pas comment ils l'ont trouvé, mais il est vraiment fort. Je pense que ce doit être l'un des meilleurs de l'Eliteserien (D1 Norvégienne)» a-t-il lâché à Discovery +. Son coach Erling Moe était aussi bluffé : «vous voyez qu'il y a un énorme potentiel chez le garçon avec le ballon. Ce qu'il fait sur ce but, nous l'avons déjà vu à l'entraînement, mais nous devrons probablement travailler à le structurer sans ballon. Nous sommes en bonne voie. Tout le mérite lui revient.»

Coach de Molde depuis avril 2019, Erling Moe avait été auparavant intérimaire et coach adjoint d'un certain Ole Gunnar Solskjaer avant qu'il parte à Manchester United. Il a donc eu sous ses ordres Erling Braut Haaland. Et même si les profils sont différents, le technicien de 51 ans reconnaît qu'il y a quelques similitudes. Il est difficile de tracer des lignes entre deux tels joueurs. Ce sont deux personnes différentes. Fofana est venu chez nous très jeune et il a passé beaucoup de temps à se connaître, à la fois avec le football et tout le reste. Il montre de plus en plus de progression. C'était un peu comme ça avec Erling aussi. Il a passé du temps à construire son corps et sa personnalité, comme Fofana le fait maintenant. Juste là, je vois quelques similitudes expliquait-il a TV2.

David Datro Fofana s'inspire de Didier Drogba

Si le parallèle est flatteur, Erling Moe estime que David Datro Fofana ne doit rien s'interdire et continuer à travailler comme il le fait actuellement. Tout en expliquant que rien ne presse pour le jeune ivoirien de 19 ans : «nous avons vu que la plupart des choses sont possibles lorsque vous jouez à Molde. Erling vient de se préparer pour Manchester City, alors pourquoi pas ? Tant qu'il travaille dur dans la vie de tous les jours et qu'il veut s'améliorer chaque jour, c'est un objectif assez réaliste, mais il lui reste encore beaucoup à prouver également ici à Molde. Il a besoin de se battre à un bon niveau, puis nous verrons où cela va. Je ne pense pas que nous devrions commencer à faire de la publicité pour Chelsea, Barcelone et autres.»

Le principal intéressé lui ne démord pas et entend continuer à marquer les esprits. Avec 6 buts en championnat, il pointe à deux longueurs de Veton Berisha (Viking), Alioune Ndour (Haugesund) et Amahl Pellegrini (Bodø/Glimt) au classement des buteurs du championnat. Se présentant comme un outsider crédible et se préparant à disputer le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa Conference avec Molde, David Datro Fofana aura fort à faire cette saison. Vainqueur de la coupe de Norvège la saison dernière et visant le titre national pour cet exercice, il ne perd pas de vue son objectif de carrière. «Chelsea est mon club préféré depuis que je suis petit. Drogba a joué là-bas, et donc ils ont toujours été mon club. Alors c'est mon rêve» expliquait-il à TV2. Ambitieux et performant, David Datro Fofana est actuellement en train de mettre tout le monde d'accord au pays du soleil de minuit.