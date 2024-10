Sergio Agüero préfère Lamine Yamal à Vinícius Júnior

Vinícius Júnior et Lamine Yamal sont incontestablement deux des meilleurs joueurs au monde à l’heure actuelle. L’international brésilien et le jeune ailier droit espagnol s’affronteront par ailleurs, ce samedi, à l’occasion d’un alléchant Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Dans une interview publiée par Mundo Deportivo, à la veille de ce choc entre Madrilènes et Catalans, Sergio Agüero a livré son impression sur ces deux éléments offensifs.

« En termes de style de jeu, de talent, Lamine en a beaucoup plus que Vinicius, même si Vinicius a plus d’expérience et est un joueur qui a gagné des titres avec Madrid. Vinicius est l’un des trois meilleurs joueurs du monde, mais à son âge et vu son talent, je préfère Lamine. Si cela ne tenait qu’à moi, j’en mettrais un de chaque côté de mon équipe et je laisserais l’adversaire prier. C’est comme quand Messi et Neymar étaient ensemble. Vinicius a maintenant Mbappé à Madrid, mais il est plus un '9' et n’a pas le talent de Vinicius », a indiqué l’ancien joueur du Barça.

