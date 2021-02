OL : la belle surprise Sinaly Diomande

Une ascension éclair. Voici comment décrire en quelques mots l'aventure de Sinaly Diomande à l'Olympique Lyonnais. Un club qu'il a rejoint en 2019 après avoir notamment débuté dans son pays natal, la Cote d'Ivoire. Mais le défenseur a tâté le cuir assez tard comme il l'a expliqué récemment au site olympique-et-lyonnais. «J’ai commencé à jouer au foot à l’âge de 15 ans, dans un centre de formation qui n’était pas trop loin de chez moi. C’était tranquille et puis je continuais d’aller à l’école». C'est ainsi qu'il a commencé à jongler entre le foot à l'Académie Jean-Marc Guillou d'Abidjan, et les études, sur lesquelles son père souhaitait qu'il se concentre totalement.

La suite après cette publicité

Malgré tout, le footballeur né en 2001 a poursuivi son chemin en intégrant par la suite le Guidars FC au Mali. Là-bas, il suivait notamment l'Olympique Lyonnais. «En Afrique, je regardais les matches de l’OL donc je suis heureux de jouer désormais pour ce grand club. Je voyais des joueurs comme Jason Denayer ou Memphis Depay à la télé et, d’un coup, ce sont devenus mes coéquipiers». En effet, le 2 septembre 2019, Sinaly Diomande a rejoint officiellement les Gones. Titulaire en puissance de l'équipe réserve lors de sa première saison (16 rencontres), il a ensuite été intégré dans le groupe de Rudi Garcia, lui qui a notamment profité des nombreux départs en défense pour être promu.

Une adaptation totalement réussie

Et rapidement, il a eu sa chance. Le 18 septembre dernier, il a vécu sa grande première en Ligue 1 face à Nîmes (35 minutes jouées). Une semaine plus tard, le 27 septembre, l'Ivoirien connaissait sa première titularisation face à Lorient (45 minutes jouées). Depuis, il a alterné entre entrées en jeu et titularisations. Au total, il a ainsi joué 19 rencontres de championnats (7 titularisations) et il n'en a perdu aucune. Mais Rudi Garcia ne s'est pas enflammé sur ce point : «comme on n'a presque pas perdu depuis le début de la saison, il est logique qu'il n'ait pas connu la défaite. Pas grand monde l'a connu cette saison». En revanche, le technicien français s'est montré plus bavard au moment de louer les qualités de son roc défensif.

«C'est un joueur qui a un formidable potentiel athlétique, il a une bonne capacité de relance quand il ne se précipite pas et fait les bons choix. Il avait besoin et il a encore besoin de travailler tactiquement. C'est un joueur atypique qui n'a pas eu une formation comme les jeunes qui ont grandi à l'OL. Il a encore du travail à faire au niveau du placement avec les autres joueurs de la défense. Je pense qu'il progresse. Je ne voudrais pas être attaquant quand il défend en face. Il est déterminé et dans les airs, pas grand monde lui prend le ballon. C’est l’un des défenseurs centraux de l’avenir de l’OL. Mais il ne faut pas le dire trop fort pour qu'il garde les pieds sur terre».

Le futur de l'OL en défense

Son avenir justement, il devrait s'écrire à Lyon pour un petit moment. Le 28 janvier dernier, l'OL a annoncé sa prolongation jusqu'en 2025. Une fierté pour celui qui a aussi fait ses premiers pas en équipe nationale ivoirienne en octobre dernier. «Je suis très heureux d’avoir prolongé avec l’OL. Je suis arrivé au club en 2019 et mon adaptation s’est très bien passée. Le coach me fait confiance mais je dois encore beaucoup progresser. J’espère un jour pouvoir gagner des trophées et disputer la Ligue des Champions mais pour cela, je dois encore continuer à travailler.» Mais on peut lui faire confiance pour continuer à travailler et progresser à Lyon.

Juninho en est convaincu : «malgré son jeune âge, Sinaly est déjà un élément important de l’effectif. Pour moi, il a une belle marge de progression, mais il travaille énormément et réalise déjà de bonnes performances. C’est un joueur équilibré, avec une bonne vitesse, agressif et techniquement plutôt à l’aise. Sinaly est très complet et a de belles années devant lui.» Il est numéro trois dans la hiérarchie des centraux, derrière Jason Denayer et Marcelo mais devant Djamel Benlamri. C'est donc lui qui a été associé à Marcelo pour compenser l'absence de Denayer (blessé) ces derniers matches. Et il a tenu parfaitement son rôle, son montrant sérieux, agressif et discipliné tout en étant épaulé par le Brésilien. Le joueur de 19 ans devrait donc encore avoir son mot à dire cette saison et certainement les prochaines. Une excellente nouvelle pour l'OL.