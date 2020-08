LdC : le 11 type des demi-finales

Mardi soir, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient opposés à ceux du RB Leipzig et non pas fait dans la demi-mesure en l’emportant très nettement (3-0). Hier soir avait lieu la seconde demi-finale de Ligue des Champions. Si l’Olympique Lyonnais n’a pas démérité dans ce match, le score n’en reste pas moins sévère en faveur des joueurs du Bayern (3-0). Et comme lors de chaque tour éliminatoire, l’UEFA dresse un onze des meilleurs joueurs de ces deux rencontres et le publie sur son compte Twitter.

Et visiblement aucune surprise n’est à mentionner dans ce onze composé seulement de joueurs du PSG et du Bayern. Manuel Neuer, omniprésent hier soir, est épaulé par la triplette Marquinhos-Kimmich-Kimpembe. Sur les ailes, Juan Bernat et Thilo Kehrer sont bien présents, en dessous de Serge Gnabry et Alphonso Davies. Dans l’entrejeu, Thiago Alcantara et Di Maria ont été choisis pour soutenir Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque.