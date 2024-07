Euro 2024 : la promesse farfelue de Cucurella en cas de victoire

À la veille de la finale de cet Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre, à Berlin, Marc Cucurella a fait une promesse, lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo. « Si nous gagnons, je me teins les cheveux en rouge, a promis le latéral gauche de la Roja. Je l’avais promis pour Berlin (en cas de qualification pour la finale), mais je ne peux pas me présenter pour jouer une finale en rouge. J’ai pensé à la manière dont je le ferais, je ne veux pas non plus que mes cheveux ressemblent à ceux de la petite Sirène ! »

Brillant depuis le début de cet Euro avec la sélection espagnole, le joueur de Chelsea pourrait remporter son premier titre majeur avec sa nation. Il lui faudra d’abord battre son coéquipier en club, Cole Palmer, et les Three Lions, ce dimanche, au stade olympique de Berlin.