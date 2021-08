PSG : le groupe pour affronter Troyes avec Kylian Mbappé

C'est le grand jour pour l'ESTAC et le Paris Saint-Germain, qui croisent le fer ce samedi (21h, rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato) pour leur grande rentrée en Ligue 1. Après avoir perdu le Trophée des Champions face au LOSC, le club de la capitale aura à cœur de se racheter face au promu et champion de Ligue 2 en titre.

Pour la reprise du championnat version 2021-2022, Mauricio Pochettino enregistre le grand retour de Kylian Mbappé aux avant-postes. Si Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma manquent encore à l'appel, les recrues estivales Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum font eux partie du groupe de 23 joueurs convoqués par le technicien argentin. Les jeunes Franchi, Bitshiabu, Bitumazala, Simon, Dina Embimbe, Michut, Gharbi et Kalimuendo sont eux aussi du déplacement au stade de l'Aube.