Jorge Messi est arrivé à Barcelone

Le feuilleton Lionel Messi pourrait prendre une toute autre envergure aujourd’hui. Si son départ du Barça n'était au début qu'une petite bombe à laquelle peu de gens croyaient, la guerre semble être bel et bien déclarée entre le clan Messi et la direction catalane. Si le premier cité n’a, selon la presse ces derniers jours, pas envie d’aller jusqu’au clash juridique et espère voir ces supérieurs accepter son départ, les dirigeants ne l’entendraient pas de cette oreille et semblent impassibles quant à la somme astronomique (700 M€) que devront débourser les clubs intéressés.

Une situation plus que délicate au sein des Blaugrana qui pourrait évoluer aujourd’hui si l’on en croit Radio Marca. En effet, la radio espagnole a annoncé l’arrivée à l’aéroport de Barcelone de Jorge Messi, père de la Pulga, en provenance de Rosario. Une arrivée synonyme de rencontre déterminante entre le père du sextuple ballon d’or et Josep Maria Bartomeu. C'est tout un peuple, si ce n'est toute une ville, qui risque de trembler aujourd'hui.