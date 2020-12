OM : Jordan Amavi botte en touche pour sa prolongation

Ce jeudi après-midi, Jordan Amavi s'est présenté en conférence de presse. Le latéral gauche a notamment jugé son début de saison. «Je le juge beaucoup mieux que les saisons passées, ce n'était pas compliqué de faire mieux... Je le juge correct. Yuto (Nagatomo) nous apporte son expérience et ses conseils. C'est important d'avoir un tel joueur dans le groupe (...) C'est sûr que je dois faire attention à mes interventions, elles peuvent être parfois délicates. Offensivement, je dois être plus décisif et faire plus de passes décisives». Ensuite, Amavi, dont le contrat expire cette saison (juin 2021), a été questionné sur une prolongation. «Je ne m'avancerai pas dessus», a-t-il lâché un brin agacé. Relancé à ce sujet, il a confié : «ça ne me fait pas gamberger, je porte le maillot de l'OM. On verra quand ce sera le moment d'en parler. Je porte le maillot de l'OM, c'est ce qui m'importe (...) Peut-être que le coach compte sur moi. Je n'en ai pas forcément parlé avec lui».

AVB, qui n'évoque pas ce sujet avec le jouer, n'hésite pas à en parler aux médias. C'était encore le cas en conférence de presse ce jeudi. «Jordan c'est celui qui le plus exposé. Il est totalement différent de celui qu'on a vu au début. Il était plus ou moins le joueur ciblé par les supporters, il a souffert. Il a un gros état d'esprit parce qu'il a toujours donné plus pour l'équipe. Pablo (Longoria) parle avec son entourage avec la possibilité de le prolonger, j'espère que ça se fera. Il a fait un très bon début de saison avec des erreurs qui peuvent arriver à tout le monde. C'est un joueur sur qui on compte avec un bon état d'esprit, jamais fatigué, toujours concentré et j'espère qu'on peut trouver un accord avec lui».