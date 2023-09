Youth League : le PSG se fait surprendre par Dortmund à domicile

Avant la reprise de la Ligue des Champions avec notamment l’entrée en lice du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund, la petite soeur de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Youth League, débutait également ce mardi. Les jeunes pousses parisiennes affrontaient donc leurs homologues allemands. Les joueurs de Zoumana Camara se procuraient d’ailleurs la première occasion de cette rencontre quand Bensoula lançait idéalement dans la dos de la défense adverse Sangaré qui croisait trop sa frappe pour éviter le portier adverse venu lui fermer l’angle intelligemment (13e). Après un beau mouvement des moins de 19 ans du Borussia Dortmund à la demi-heure de jeu, Campbell transmettait à Rijkhoff dont la volée en première intention venait surprendre Laurendon (30e, 0-1).

Le portier du PSG sauvait même les siens quelques minutes plus tard après un nouvel échange entre les deux derniers protagonistes de la formation allemande (36e). Au retour des vestiaires, les Parisiens essayaient d’égaliser alors que Mbappé lançait Zague dans la profondeur mais ce dernier perdait son face-à-face avec le gardien adverse (65e). Malgré une dernière occasion sur corner pour Nhaga, qui revevait un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge en toute fin de rencontre (90e+4), les jeunes pousses du club de la capitale se sont donc inclinées à domicile. Une mauvaise nouvelle quand on connaît leurs prochains adversaires que sont l’AC Milan et Newcastle. Les U19 du club lombard ont d’ailleurs gagné la confrontation entre les deux équipes un peu plus tôt dans la journée et ils occupent la première place du groupe F de cette nouvelle édition de la Youth League.