PSG, Real : Ça bouge pour l’avenir de Kylian Mbappé

Annoncé sur le départ à la fin de l'été dernier, Mauricio Pochettino a finalement prolongé ce vendredi avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023. Une annonce qui démontre un peu plus la volonté de stabilité chez les dirigeants parisiens. Mais selon les informations livrées par Le Parisien, cette décision pourrait également être un signal fort envoyé à Kylian Mbappé, pour qui l'avenir est toujours aussi incertain. Si les relations entre le natif de Bondy et le tacticien argentin semblent au beau fixe, une telle décision pourrait inciter le champion du monde français à poursuivre sa collaboration avec l'ancien coach des Spurs.

Une complicité entre les deux hommes confirmée par Marca qui rappelle tout de même que l'attaquant du PSG n'est toujours pas enclin à prolonger l'aventure avec le club de la capitale au-delà du 30 juin 2022, date à laquelle expire son contrat actuel. De retour à l'entrainement avec le groupe professionnel après des vacances post-Euro, KM7 l'a d'ailleurs fait savoir à Mauricio Pochettino et semble toujours attendre un signe du Real Madrid. Si le club de la capitale s'est renforcé avec Ramos, Wijnaldum, Donnarumma et Hakimi, nul doute que le plus grand renfort attendu par les dirigeants parisiens concerne bien le renouvellement du contrat de Kylian Mbappé.