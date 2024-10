Porto : la belle revanche de Samuel Omorodion, en plein cauchemar à l’Atlético de Madrid

Encore inconnu avant cet été par le grand public, Samu Omorodion (20 ans) a passé un été en or après avoir été sacré champion olympique avec l’Espagne, aux JO de Paris 2024. Un tournoi où il s’était illustré contre l’Égypte (1-2). Mais avant cela, Samu avait déjà fait ses preuves du côté du Deportivo Alavés, avec 9 buts en 35 journées de Liga. Révélé en Liga lors d’un prêt en provenance de l’Atlético de Madrid, le natif de Melilla a d’ailleurs raconté son calvaire chez les Colchoneros avant d’exploser.

Samu Omorodion en veut à l’Atlético de Madrid

«La médaille d’or à Paris n’était pas si amère. Mais l’été a été très compliqué. Quand j’étais à Madrid, j’ai passé un très mauvais moment. Finalement, Dieu merci, tout s’est bien passé (…) Je ne me sentais pas comme un participant, pas comme un footballeur. Je m’entraînais et ma tête me disait de ne pas le faire. J’ai passé un mauvais moment. J’ai passé beaucoup de nuits à pleurer», a-t-il expliqué en ce début de saison à Marca. Mais par la suite, tout est allé dans le bon sens pour lui.

Car après sa belle saison avec Alavés, Chelsea était tombé d’accord avec lui pour en faire son nouveau buteur et avait lâché près de 40 millions d’euros à l’Atlético de Madrid afin de l’enrôler, mais le club madrilène avait refusé. «Si ça n’a pas marché avec Chelsea, c’est qu’il y avait une raison et finalement tout s’est bien passé. Finalement, Dieu merci, tout s’est terminé rapidement et j’ai pris la meilleure décision», avait d’ailleurs réagi Omorodion suite à l’échec de son transfert en Premier League.

Déjà 11 buts inscrits en 11 matches

À la surprise générale, il s’est engagé avec le FC Porto en échange de 15 millions d’euros et avec une clause de départ fixée à 100 millions d’euros. Un choix payant puisque depuis le début de saison, Samu Omorodion a inscrit 7 buts en 7 rencontres, dont un doublé contre le Vitoria Guimaraes, en Championnat (3-0), puis un autre sur la pelouse de Manchester United (3-3). Moins de deux semaines plus tard, Omorodion a encore fait sensation en inscrivant un quadruplé avec l’Espagne Espoirs, contre Malte (6-0).

Au total, le buteur de 20 ans a inscrit 11 buts en 11 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le début de saison. Déjà annoncé comme le nouveau grand buteur de la Roja par la presse espagnole, Omorodion, connu pour son franc-parler à son jeune âge, a encore beaucoup à prouver, mais il a déjà gagné sa revanche contre l’Atletico de Madrid : «s’ils ne voulaient pas de moi là-bas, c’est peut-être parce qu’ils pensaient que je n’avais pas assez de niveau. Ni Simeone ni aucun membre de la direction ne m’ont parlé», a-t-il insisté, après son quadruplé contre Malte. Ce samedi, Diego Simeone s’est d’ailleurs justifié en assurant que «le 28 juin, il a envoyé un message indiquant clairement qu’il ne voulait pas être à l’Atlético. Nous essayons d’être justes en recherchant le meilleur pour le club et l’équipe». Depuis, Samu Omorodion a trouvé le meilleur pour lui-même.