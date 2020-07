Liga : le Real Madrid enchaîne sur une neuvième victoire de suite contre Granada

Le Real Madrid s'approche, peu à peu, du titre. Avant le coup d'envoi de la rencontre, les Merengues avaient toujours un point d'avance sur le FC Barcelone, et pouvaient donc reprendre ces quatre unités d'avance en cas de victoire en Andalousie ce soir. Un déplacement chez une équipe de Granada plutôt en forme en ce moment, et qui s'est clairement approchée des places européennes, et ce malgré sa condition de promu. Pour cette rencontre qui s'annonçait donc un peu plus compliquée que ce qu'on pouvait penser, Zinedine Zidane surprenait son monde, puisqu'il blindait son milieu, comme il l'avait fait en Supercoupe d'Espagne plus tôt dans la saison. Casemiro, Valverde, Kroos, Modric et Isco étaient ainsi alignés en même temps, avec Karim Benzema comme seul joueur offensif. Et ça a plutôt bien marché, avec cette victoire 2-1, même si ce fut dur en deuxième période.

Contre une équipe de Diego Martinez qui parvient généralement à bien neutraliser ses adversaires, les Madrilènes démarraient bien, et allaient même rapidement ouvrir le score, via un invité surprise. Dès la dixième minute de jeu, Ferland Mendy, mêlant puissance et finesse, pénétrait dans la surface rivale et, à angle quasi fermé, propulsait un missile dans la lucarne de Rui Silva. Son premier but sous la tunique blanche... et quel but ! De quoi bien lancer la rencontre pour l'équipe de la capitale et ce n'était pas terminé, puisqu'un autre ancien Lyonnais allait faire le break. Servi par Luka Modric, Karim Benzema entrait dans la surface, fixait son défenseur et ouvrait bien le pied pour battre le portier adverse (0-2, 16e). Le Real Madrid était bien dans son match, et quand Granada attaquait, Courtois répondait présent, comme sur cette tête de Duarte (36e).

Une deuxième période un peu moins brillante

Le leader du championnat ibérique n'était pas satisfait de cet avantage de deux buts et continuait d'attaquer, à l'image de ces tentatives de Benzema (43e) et d'Isco (44e), plutôt en jambes ce soir tout comme Luka Modric. Le Real Madrid faisait donc le boulot, plus que bien même, et montrait pourquoi il est en tête de cette Liga. Le pari tactique de Zinedine Zidane était donc plus que gagnant, et l'équipe avait plus de profondeur que ce qu'on pouvait penser. Mais pourtant, au retour des vestiaires les Merengues allaient être cueillis à froid. Après une perte de balle de Casemiro au milieu, Yangel Herrera lançait Darwin Machis. L'ailier de Granada terminait l'action à merveille devant Courtois (1-2, 50e).

Le Real Madrid restait plutôt bien dans le match, mais on sentait que les locaux avaient un peu plus de mordant et de répondant. Zidane voulait donner un nouveau souffle à son équipe en faisant entrer Rodrygo et Asensio juste après l'heure de jeu, mais on sentait une équipe moins sereine. Le score n'a cependant plus bougé malgré plusieurs frayeurs en fin de match. Courtois sortait ainsi une superbe parade, puis Ramos sauvait pratiquement sur sa ligne devant Azeez (85e). Grâce à cette série de neuf victoires de suite depuis la reprise de la Liga, le Real Madrid est plus proche que jamais du titre. Une victoire jeudi contre Villarreal scellerait la victoire finale des Madrilènes, qui peuvent également se contenter de deux matchs nuls dans les deux derniers matchs pour être couronnés.

