Atlético : les détails du transfert de Marcos Llorente à Al-Ahli

Après avoir accueilli Roberto Firmino, Edouard Mendy, Riyad Mahrez et dernièrement Allan Saint-Maximin, la formation d’Al-Ahli, tout juste promue en Saudi Pro League après avoir été sacrée championne de deuxième division, continue son mercato de prestige. En effet, à en croire les indiscrétions de France Football, confirmées en Italie et en Espagne et que nous sommes en mesure de vous confirmer, le club basé à Djeddah veut s’offrir les services de Marcos Llorente (28 ans), sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2027.

En effet, le milieu de terrain international espagnol (18 sélections) devrait s’engager pour les trois prochaines saisons avec Al-Raqi (l’élégant en arabe, surnom d’Al-Ahli). Pour le libérer de ses quatre années de contrat restantes avec les Colchoneros, le club royal va débourser un chèque de 20 millions d’euros. Il ne sera que le troisième plus gros transfert du promu, derrière Mahrez (35 M€) et ASM (27,2 M€). Un autre joli coup pour la SPL, qui continue son mercato de folie cet été…

