Où en est l’Arabie saoudite de son mercato de folie ?

La suite après cette publicité

Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr… ces clubs sont de plus en plus présents depuis plusieurs mois dans le paysage médiatique européen, et pour cause : l’Arabie saoudite compte bien poursuivre sa révolution sur le marché des transferts, avec l’objectif de devenir la nouvelle place forte du football au Moyen-Orient. En outre, le Royaume bordé par la mer Rouge souhaite gagner plus de crédibilité pour sa candidature à l’organisation de la Coupe du Monde 2030, qu’il partagera avec l’Égypte et la Grèce pour la première compétition planétaire du ballon rond établie sur trois continents différents (Asie, Afrique et Europe). Un projet sportif important pour la péninsule arabique, après le Mondial qatari de l’automne dernier, lors duquel les Faucons verts de Hervé Renard s’étaient d’ailleurs mis en valeur en battant l’Argentine, futur vainqueur de cette édition.

L’Arabie saoudite, nouveau cador du sport asiatique… et mondial ?

Contrairement à l’émirat qui a décidé d’investir dans un club européen - le Paris Saint-Germain, le gouvernement saoudien, dirigé par le prince héritier Mohamed ben Salmane, a décidé de mettre une politique sportive d’envergure, non seulement par le développement de son championnat national, mais aussi par l’accueil d’autres grandes compétitions en dehors du football, avec notamment le Grand Prix de Formule 1, le «clash on the Dunes» en boxe entre Anthony Joshua et Andy Ruiz ou encore les Jeux Asiatiques en 2034. Une vraie politique de ce qu’on appelle la «soft power» afin de se construire «une bonne image à l’international grâce aux actions menées par l’État sur la culture ou les investissements sportifs», comme nous l’expliquait nous précisait dans cette optique Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport.

À lire

L’Arabie saoudite prête à relancer Thomas Partey

Pour renforcer la Saudi Pro League, le prince héritier du Royaume a décidé de se tourner vers l’Europe pour attirer des grands noms du ballon rond. La première mission accomplie s’appelait Cristiano Ronaldo, arrivé à Al-Nassr après son départ de Manchester United. Son arrivée l’hiver dernier avait rapidement porté ses fruits pour le championnat arabe, qui gagnait au fil des semaines de nouveaux téléspectateurs et suiveurs sur les réseaux sociaux. Un premier pari réussi qui donnait forcément envie au gouvernement de multiplier les offensives du côté du Vieux Continent. Si certaines pistes n’ont pas connu le dénouement attendu, la plus marquante étant Lionel Messi - parti finalement à l’Inter Miami, d’autres réussites, comme Karim Benzema ou plus récemment N’Golo Kanté, confirmaient les gros moyens mis par le pays pour se hisser parmi les meilleurs championnats du globe.

La suite après cette publicité

Renforcer toutes les équipes du championnat

Et si les clubs comme Al-Ittihad, sacré champion d’Arabie saoudite cette saison, Al-Hilal ou encore Al-Ahli, de retour dans l’élite saoudienne après une saison en D2, sont les plus cités pour accueillir les futures stars espérées de la SPL, la monarchie dirigée par Salmane ben Abdelaziz Al Saoud ne se limitera pas qu’aux cadors de son championnat, comme l’explique le président de la commission marketing de la Confédération asiatique de football, Hafez Al-Medlej, dans une réponse cinglante envoyée à l’UEFA, qui avait comparé le projet saoudien à la tentative chinoise : «le football n’y est pas populaire (en Chine, ndlr). En Arabie, nous avons un projet d’État et nous ne nous limiterons pas aux quatre grandes équipes, mais à toutes. Car la passion saoudienne pour le football n’a pas de limites.» Ce qui confirme donc les assauts de clubs moins réputés, comme Al-Ettifaq et Al-Taawoun, sur des joueurs et entraîneurs de renom.

Le point complet

Al-Ittihad

Officiel : Karim Benzema (35 ans, FRA, ex-Real Madrid), N’Golo Kanté (32 ans, FRA, ex-Chelsea)

Joueur(s) approché(s) : Heung-min Son (30 ans, KOR, Tottenham jusqu’en 2025), Adama Traoré (27 ans, ESP, Wolverhampton jusqu’en 2023)

La suite après cette publicité

Entraîneur(s) approché(s) : aucun

Al-Nassr

Officiel : Cristiano Ronaldo (37 ans, POR, ex-Manchester United)

Joueur(s) approché(s) : Marcelo Brozovic (30 ans, CRO, Inter Milan jusqu’en 2026), William Carvalho (31 ans, POR, Real Betis jusqu’en 2026), Hakim Ziyech (30 ans, MAR, Chelsea jusqu’en 2025), Yann M’Vila (32 ans, FRA, Olympiacos jusqu’en 2023), Wilfried Zaha (30 ans, CIV, Crystal Palace jusqu’en 2023), Sergio Busquets (34 ans, ESP, libre de tout contrat)

La suite après cette publicité

Entraîneur(s) approché(s) : Zinedine Zidane (50 ans, FRA, libre de tout contrat), Leonardo Jardim (48 ans, POR, Al-Shabab - Emirats Arabes Unis)

Al-Hilal

Officiel : aucun

Joueur(s) approché(s) : Kalidou Koulibaly (32 ans, SEN, Chelsea jusqu’en 2026), Romelu Lukaku (30 ans, BEL, Chelsea jusqu’en 2026), Neymar Jr (31 ans, BRA, Paris Saint-Germain jusqu’en 2025), Sadio Mané (31 ans, SEN, Bayern Munich jusqu’en 2025), Ruben Neves (26 ans, POR, Wolverhampton jusqu’en 2024), Hugo Lloris (36 ans, FRA, Tottenham jusqu’en 2024), Álvaro Morata (30 ans, ESP, Atlético de Madrid jusqu’en 2024), Ilkay Gündogan (32 ans, ALL, Manchester City jusqu’en 2023), Edin Dzeko (37 ans, BIH, Inter Milan jusqu’en 2023), Sergio Ramos (37 ans, ESP, libre de tout contrat), Eden Hazard (32 ans, BEL, libre de tout contrat)

La suite après cette publicité

Entraîneur(s) approché(s) : José Mourinho (60 ans, POR, AS Roma jusqu’en 2024), Sergio Conçeiçao (48 ans, POR, FC Porto jusqu’en 2024), Tite (62, BRA, libre de tout contrat)

Al-Ahli

Officiel : aucun

Joueur(s) approché(s) : Edouard Mendy (31 ans, SEN, Chelsea jusqu’en 2025), Riyad Mahrez (32 ans, ALG, Manchester City jusqu’en 2025)

La suite après cette publicité

Entraîneur(s) approché(s) : aucun

Al-Ettifaq

Officiel : aucun

Joueur(s) approché(s) : Ivan Rakitic (35 ans, CRO, Séville FC jusqu’en 2024)

Entraîneur(s) approché(s) : Steven Gerrard (43 ans, ANG, libre de tout contrat)

Al-Shabab

Officiel : aucun

Joueur(s) approché(s) : Mauro Icardi (30 ans, ARG, Paris Saint-Germain jusqu’en 2024)

La suite après cette publicité

Entraîneur(s) approché(s) : Christophe Galtier (56 ans, FRA, Paris Saint-Germain jusqu’en 2024)

Al-Taâwoun

Officiel : aucun

Joueur(s) approché(s) : Álvaro Morata (30 ans, ESP, Atlético de Madrid jusqu’en 2024), Mauro Icardi (30 ans, ARG, Paris Saint-Germain jusqu’en 2024)

La suite après cette publicité

Entraîneur(s) approché(s) : aucun

Autres clubs

Autres joueurs approchés par l’Arabie saoudite (dont l’identité des clubs n’a pas filtrée) : Philippe Coutinho (31 ans, BRA, Aston Villa jusqu’en 2026), Samuel Umtiti (29 ans, FRA, FC Barcelone jusqu’en 2026), Mohamed Salah (31 ans, EGY, Liverpool FC jusqu’en 2025), Kevin De Bruyne (31 ans, BEL, Manchester City jusqu’en 2025), Edinson Cavani (36 ans, URY, Valence CF jusqu’en 2024)

Autres joueurs ayant refusé l’offre de l’AS : Robert Lewandowski (34 ans, POL, FC Barcelone jusqu’en 2026), Mario Götze (31 ans, ALL, Eintracht Francfort jusqu’en 2026), Steve Mandanda (38 ans, FRA, Stade Rennais jusqu’en 2024), Toni Kroos (33 ans, ALL, Real Madrid jusqu’en 2024), Thomas Müller (33 ans, ALL, Bayern Munich jusqu’en 2024), Luka Modric (37 ans, CRO, Real Madrid jusqu’en 2023)