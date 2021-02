PSG : Rafinha n'a pas besoin de motiver ses partenaires avant le Barça

Dans une interview accordée au Parisien, Rafinha s'est livré sur son adaptation au Paris Saint-Germain, mais aussi sur le huitième de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone. Dans le camp d'en face lors de la fameuse remontada qui a meurtri le club parisien pendant plusieurs années, le milieu brésilien estime qu'il n'a pas besoin de motiver ses partenaires pour ce choc forcément particulier pour le champion de France.

« Les aider, non. Ils n'ont pas besoin d'aide pour savoir qu'ils ont une opportunité énorme, pour trouver de la motivation pour un tel match. Je peux vous dire que tous les joueurs de ce club ont envie d'entrer sur le terrain et gagner cette rencontre. La clé, ce sera cette motivation que tout le monde trouvera pour pouvoir battre le Barça, » a ainsi commenté Rafinha. On espère que l'intéressé voit juste...