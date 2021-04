RB Leipzig-Bayern : les compositions officielles

C'est un choc qu'offre la 27e journée de Bundesliga. Deuxième, le RB Leipzig accueille le FC Bayern, leader avec quatre points de plus. L'objectif pour les Lipsiens : contrarier le champion incontesté et recoller à ses basques, alors qu'il ne restera que sept journées à disputer. Mission pour les Bavarois : prendre le large en tête du classement et préparer la réception du PSG (quart de finale de C1, mercredi, 20h45, à Munich) en cherchant la bonne tactique sans Robert Lewandowski.

Pour ce match, trois Français sont alignés dans chaque équipe. Julian Nagelsmann propose un 3-5-2, avec Mukiele dans le couloir droit et Upamecano dans l'axe de la défense à trois. Ainsi que Christopher Nkunku aux avant-postes, tout comme le héros de l'Espagne pendant la trêve, Dani Olmo. En face, Hansi Flick propose un 4-2-3-1, avec Pavard sur le côté droit et Hernandez sur le côté gauche de la défense. Coman fait partie du trio offensif qui accompagne Choupo-Moting.

Les compositions d'équipes

RB Leipzig : Gulácsi - Klostermann, Orban, Upamecano - Mukiele, Olmo, Adams, Sabitzer, Haidara - Nkunku, Forsberg

FC Bayern : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Lucas Hernández - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting