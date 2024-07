Union Berlin : Al-Wakrah met la main sur Aïssa Laïdouni

C’était attendu et c’est désormais officiel : Aïssa Laïdouni s’envole pour le Qatar. En effet, l’international tunisien évoluera désormais au poste de milieu de terrain à Al-Wakrah, comme l’a annoncé le club qatari de football fondé en 1959 : «Le Club sportif Al-Wakrah a complété sa liste de professionnels pour la nouvelle saison en signant officiellement le Tunisien Issa Al-Aidouni, joueur de l’équipe allemande de l’Union Berlin, pour défendre le logo du club au cours de la période à venir, avec un contrat s’étendant sur quatre saisons jusqu’en 2028»

«Après un an et demi en tant que joueuse de l’Iron, Aïssa Laïdouni s’installe au Qatar pour rejoindre le club de première division Al-Wakrah SC. Le milieu de terrain central a fait 50 apparitions en compétition pour le FC Union Berlin, dont six en UEFA Champions League», avait déjà détaillé le club de la capitale allemande via un communiqué officiel plus tôt dans la journée.