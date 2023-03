Nice : Kasper Schmeichel aurait aimé rester à Leicester

La suite après cette publicité

Arrivé l’été dernier à l’OGC Nice, Kasper Schmeichel a connu des débuts mitigés avec les Niçois, avant de véritablement retrouver son niveau ces derniers mois. Malgré tout, le portier danois reste nostalgique de sa période avec Leicester. Champion d’Angleterre en 2016 avec le club anglais, l’international danois a passé 11 ans de carrière avec les Foxes. Dans le futur, il n’exclut pas un retour dans son club de cœur.

« Mon contrat arrivait à échéance et je n’avais pas vraiment de réponse [de la part de Leicester] », avoue-t-il dans une interview accordée à The Times. « J’aurais aimé rester à Leicester, mais ce n’est pas ce qui devait arriver. J’aime ce club. Est-ce que j’y retournerais ? Bien sûr. J’y retournerais toujours et j’essaierais de les aider. C’est ma maison. Chaque fois que je parle de Leicester, je me mets à sourire. C’est sûr que ça me manque. Je regarde tous leurs matches. »

