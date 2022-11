OGC Nice : Kasper Schmeichel met enfin tout le monde d'accord

La suite après cette publicité

Kasper n'est plus fantomatique. Recruté pour un petit million d'euros à Leicester l'été dernier, après plus de 10 ans passés du côté du King Power Stadium et notamment un titre de champion d'Angleterre inoubliable décroché en 2016, Kasper Schmeichel apportait beaucoup de garanties à son arrivé à l'OGC Nice. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'expérimenté gardien de 36 ans.

À l'image des Aiglons de manière générale, le début de saison de l'international danois (86 capes) a été très délicat dans l'Hexagone, pour ne pas dire très mauvais. Outre son incapacité à garder la cage niçoise inviolée (3 clean sheets en 17 matchs au total), Kasper Schmeichel inquiétait et décevait surtout par ses difficultés à se montrer décisif pour les siens. Et ce alors qu'il a fait partie des meilleurs portiers du championnat anglais pendant plusieurs années.

Schmeichel affiche son vrai visage au meilleur des moments

Mais voilà, depuis la blessure à l'épaule de son concurrent Marcin Bulka, le 27 octobre dernier face au Partizan Belgrade (2-1) en Ligue Europa Conférence, le fils de Peter a retrouvé des couleurs, et surtout son niveau. Il s'est notamment distingué contre Lorient, en Ligue 1, en maintenant les espoirs de Nice au Moustoir à 0-1, avant que le Gym ne s'impose finalement 2-1 en Bretagne. Puis Kasper Schmeichel brillé contre Brest (1-0) dimanche dernier, après avoir permis à l'OGCN de prendre un point en C4 face à Cologne (2-2).

« Ce que je constate chez Kasper, c'est qu'il est plus souriant depuis quelque temps, expliquait, après le succès face au SB29, un Lucien Favre comblé de pouvoir enfin s'appuyer sur son gardien à la réputation solide. Quand tu es mieux dans ton corps, mieux dans ta tête, tu es meilleur dans ton boulot. » L'homme aux 284 matchs de Premier League affiche en tout cas son vrai visage en France au meilleur des moments. Nice aura besoin d'un grand Schmeichel pour faire un résultat à Lyon ce vendredi (21h, J15 de L1), avant de s'envoler au Qatar pour porter sa sélection, qui croisera justement la route de la France en Coupe du monde 2022.