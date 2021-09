Guinée-Maroc : Achraf Hakimi remercie le PSG

Dans le groupe marocain évacué de la Guinée après le coup d'état survenu dans la capitale Conakry, le latéral droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a atterri hier à l'aéroport Mohammed V de Casablanca avec tous ses coéquipiers. Le joueur de 22 ans a d'ailleurs tenu à remercier son nouveau club d'avoir pris de ses nouvelles durant son court séjour dans l'hôtel et aurait même voulu exfiltrer la sélection entière.

«Les joueurs avaient un peu peur, mais on est arrivés sains et saufs au Maroc. Le Paris Saint-Germain était très inquiet pas seulement pour moi mais pour tout le groupe, il voulait nous aider à retourner au Maroc s'ils le pouvaient et je les remercie pour ça», a-t-il affirmé à la sortie de l'avion aux médias marocains sur place.