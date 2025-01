Accord total entre le PSG et la Juventus pour Randal Kolo Muani !

C’était un des gros dossiers du Paris Saint-Germain pour ce mercato hivernal. Que faire de Randal Kolo Muani ? L’ancien Nantais n’a plus joué depuis le 6 décembre dernier et cette entrée en jeu face à Auxerre, et Luis Enrique ne l’a pas retenu lors de ces derniers matchs de l’écurie francilienne. Pour autant, l’Espagnol ne s’est jamais vraiment positionné publiquement. « Je ne sais pas. Le mercato, pour moi, c’est plutôt le marché des fruits, du poisson, du pain… Je n’ai rien à dire », répondait-il dimanche soir, après la victoire face à l’ASSE, quand il était interrogé au sujet de son joueur.

Une chose est sûre, RKM ne manquait pas de prétendants cet hiver. De nombreux clubs, anglais mais pas que, sont ainsi venus aux nouvelles, mais c’est bien la Juventus qui a le plus de chances d’accueillir l’attaquant de 26 ans. Comme l’indique La Gazzetta dello Sport, la Juventus a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le prêt sec de l’attaquant international français jusqu’en fin de saison.

Décision dans les heures à venir

Ambitieuse mais surtout décevante en championnat avec cette cinquième place en Serie A, la Juve veut frapper fort pour remonter au classement en deuxième partie de saison, alors qu’elle négocie en parallèle l’arrivée de Ronald Araujo (FC Barcelone). De son côté, Randal Kolo Muani doit encore donner son accord, lui qui a d’autres options séduisantes et qui n’a pas encore pris sa décision au moment où on écrit ces lignes. Il devrait en revanche faire son choix dans les heures à venir.

Le possible départ de Dusan Vlahovic est un atout en faveur des Turinois, qui espère pouvoir relancer le joueur qui a inscrit 2 buts en 10 rencontres de Ligue 1. Le PSG comme le joueur savent qu’une bonne deuxième partie de saison en Serie A permettrait au principal concerné de se revaloriser de façon conséquente en vue d’une grosse vente en été. On devrait rapidement en savoir plus…