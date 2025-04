PSG : le groupe pour la réception de Nice

Répétition générale pour Paris. Alors que les joueurs de Luis Enrique se déplaceront à l’Emirates Stadium mardi, ils reçoivent l’OGC Nice ce vendredi à l’occasion du match d’ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Après leur décevant match nul contre Nantes plus tôt dans la semaine (1-1), les champions de France se doivent de repartir de l’avant, et voudront probablement faire un pas de plus vers leur objectif de terminer la saison sans aucune défaite en championnat. Le club parisien a dévoilé le groupe de joueurs convoqués pour rencontre face aux Aiglons.

Bonne nouvelle pour les pensionnaires du Parc des Princes : aucun absent n’est à déplorer dans leurs rangs. Après avoir fait tourner à la Beaujoire mardi, Luis Enrique devrait aligner une équipe semblable à celle qui affrontera les Gunners la semaine prochaine.

