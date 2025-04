Keylor Navas est venu au PSG à contrecœur

À 38 ans, Keylor Navas a rebondi en Argentine, du côté des Newell’s Old Boys. Hier soir, l’ancien portier du Paris Saint-Germain (2019-2024) est sorti du silence au micro de la Cadena SER pour revenir sur son départ du Real Madrid pour le PSG. Et le Costaricain a révélé qu’il n’avait pas envie de quitter les Merengues, mais qu’il a été obligé de le faire en raison de la venue de Thibaut Courtois.

La suite après cette publicité

« Je voulais partir autant que je voulais mourir. Je me souviens de cette phrase. Ce sont des décisions que l’on prend non pas avec le cœur, mais en pensant au football. J’ai quitté Madrid parce que je n’avais pas assez de minutes de jeu et qu’une autre équipe me les donnait… Si c’était pour mon cœur, je serais resté toute ma vie au Real Madrid », a-t-il déclaré.