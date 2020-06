PSG : Neymar a fait une énorme annonce à ses coéquipiers

C'est reparti ! Après plusieurs jours de calme où Lautaro Martinez et le retour de la Liga occupaient les unes des journaux catalans, le feuilleton Neymar est de retour. Si le FC Barcelone n'a visiblement pas des moyens colossaux pour ce mercato à venir et espère se renforcer en se séparant de nombreux indésirables ou en procédant à des échanges, le nom de Neymar n'a jamais vraiment été rayé de la liste de renforts potentiels.

Ce lundi, Mundo Deportivo dévoile de nouvelles informations et va jusqu'à dévoiler le message que la star brésilienne a transmis à ses coéquipiers : « je veux aller au Barça ». Des propos tenus pendant le confinement, passé au Brésil, mais pendant lequel Neymar est resté en contact permanent avec bon nombre de ses coéquipiers.

Neymar veut terminer de la meilleure des manières

Le numéro 10 parisien n'a ainsi qu'une envie, toujours selon la publication catalane, c'est de revenir à Barcelone. D'où le refus d'une première approche parisienne pour une prolongation, alors que son contrat expire en 2022. Le joueur en revanche ne veut pas aller au clash avec le PSG, au contraire. Il souhaite terminer l'aventure parisienne du mieux possible, avec des grandes prestations en Ligue des Champions en août prochain et pourquoi pas un titre à la clé. Il pense qu'ainsi, Nasser Al-Khelaïfi, une fois le grand objectif atteint, sera peut-être plus à même de négocier avec le Barça.

Toujours est-il que les dernières informations en provenance de Catalogne sont loin d'être rassurantes d'un point de vue financier, et qu'à l'heure où ces mots sont écrits, le FC Barcelone est très loin de pouvoir formuler une offre intéressante au Paris Saint-Germain. Le média évoque la fameuse clause FIFA, qui serait de 164 millions d'euros, mais c'est une solution par laquelle le FC Barcelone ne souhaite pas passer. Le feuilleton ne fait que commencer.