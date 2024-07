Euro 2024 : mais qui peut stopper cette équipe d’Espagne ?

La réponse au titre de l’article est plutôt simple : l’Allemagne. Vendredi, c’est ce que beaucoup considèrent déjà comme une finale anticipée qui va se jouer entre Allemands et Espagnols. Les deux équipes les plus impressionnantes de l’Euro sans trop de débat, jusqu’ici du moins. Si la formation germanique ne surprend pas forcément puisqu’elle avait déjà ce statut de candidat sérieux au titre avant le début du tournoi, pas grand monde attendait les Ibères à ce niveau.

Bien sûr, cette équipe d’Espagne a des faiblesses, lorsque l’adversaire attaque en transition rapide par exemple. Mais sur le plan collectif, aucune autre équipe n’a réussi à afficher un jeu aissi huilé et une telle maîtrise tactique et technique. D’autant plus impressionnant que contrairement à d’autres sélections où les joueurs ont déjà fait un bon bout de chemin ensemble, il y a beaucoup de joueurs avec très peu d’expérience en sélection dans cette Roja. Sur le plan individuel, tous semblent arriver en forme également, d’autant plus que les titulaires ont pu s’économiser et souffler lors du troisième matchs de poules contre l’Albanie.

Une nouvelle génération dorée ?

Sur le plan individuel, les stars de la Roja sont effectivement en feu. Le duo Nico Williams - Lamine Yamal régale et est sans aucun doute le meilleur duo d’ailiers d’Europe actuellement, le Basque et le Catalan affichant des facilités déconcertantes pour faire des différences devant. Rodri confirme - s’il y avait besoin - qu’il est la référence à son poste, pendant que Pedri retrouve peu à peu des couleurs. Là aussi, très peu de nations peuvent se vanter d’avoir des joueurs au top… si ce n’est l’Allemagne.

Quel que soit le résultat de ce choc face à l’Allemagne, l’Espagne est en train de poser des bases très intéressantes pour l’avenir. Certes, ce trio composé de Pedri, Nico Williams et Lamine Yamal tape dans l’oeil des fans, mais il y a d’autres joueurs qui arrivent fort derrière, à commencer par Gavi, qui était déjà un membre important de la sélection avant sa blessure, ou Fermin Lopez. Pau Cubarsi (FC Barcelone), Dean Huijsen (Juventus), Samu Omorodion (Atlético), Assane Diao (Betis), Yarek Gasiorowski (Valence), Marc Guiu (Barcelone), Alberto Moleiro (Las Palmas) et Pablo Barrios (Atlético) sont ainsi des joueurs qui font partie des meilleurs d’Europe dans leur catégorie d’âge… Il est pratiquement impossible de penser à un nouveau cycle 2008-2012, mais la Roja a les moyens d’aller chercher un titre ces prochaines années. A commencer par cet été ?