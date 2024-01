Le PSG a inspiré une franchise NBA

Le Paris Saint-Germain version QSI n’arrive toujours pas à remporter la sacro-sainte Ligue des Champions malgré les centaines de millions d’euros investis sur le marché des transferts. En revanche, sur le terrain du marketing, le club de la capitale a réussi à imposer sa marque partout dans le monde. Une stratégie qui a inspiré la franchise de NBA, les Brooklyn Nets.

La suite après cette publicité

« Un modèle incroyable que beaucoup d’équipes peuvent suivre. C’est un des leaders du sport professionnel en matière de construction d’une marque à l’échelle planétaire. À l’intersection du sport et de la culture lifestyle. Nous pensons qu’il y a beaucoup à apprendre du PSG. Vous verrez des interactions entre les Nets et le PSG quand on sera là (pour le NBA Paris Game). Nous sommes très enthousiastes de développer nos relations et peut-être collaborer à l’avenir », a déclaré le vice-président des Nets en charge du marketing Andrew Karson dans les colonnes de La Tribune.