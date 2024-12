CdF : la programmation TV des 32es de finale

Hier soir s’est tenu le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Un tirage qui a réservé quelques chocs tels que ASSE-OM ou encore Lens-PSG. On connaît désormais la programmation TV de toutes ces rencontres. Et ça commencera le vendredi 20 décembre avec un multiplex à 20h45 et le match Rouen-Lille à 21h.

La suite après cette publicité

Le lendemain, samedi 21, deux autres multiplex seront au programme à 15h30 et 18h avant la rencontre de 21h entre Calais et Strasbourg. Enfin, ces 32es de finale se termineront le dimanche 22 avec deux derniers multiplex à 14h45, avec le choc ASSE-OM et à 17h30. Le match Lens-PSG clôturera ce week-end à 21h.