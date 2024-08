Mercato : ça s’agite en coulisses pour Jeff Reine-Adelaïde

Un parcours du combattant. Voici comment résumer en quelques mots la carrière de Jeff Reine-Adelaïde. Tout est allé pourtant très vite pour le natif de Champigny-sur-Marne. Une ville où il est né en tant que personne le 17 janvier 1998, mais aussi en tant que footballeur quelques années plus tard. Passé par l’US Torcy par la suite, il a été repéré par le Racing Club de Lens avant de faire le grand saut en l’Angleterre du côté d’Arsenal. Là-bas, il a beaucoup appris à tous les niveaux. Envoyé en prêt à Angers, il y est resté définitivement. Là-bas, JRA a été tout simplement monstrueux. Les meilleurs clubs de Ligue 1, dont l’AS Monaco et l’OL, se sont vite positionnés. Mais la préférence du Français est allée à Lyon à l’époque.

Il se prépare pour son prochain challenge

Entre Rhône et Saône, rien n’a été épargné au milieu de terrain, qui n’a pas forcément été aidé par ses entraîneurs. Pour ne rien arranger, il a été gravement blessé au genou. Mais il n’a pas lâché l’affaire et a travaillé dur pour revenir. Mais il a de nouveau été touché au genou lors de son prêt à Nice. Une nouvelle épreuve qu’il a endurée en serrant les dents avant de retrouver les terrains à Troyes et Molenbeek. La saison dernière, il a ainsi participé 27 rencontres en tant que titulaire. Le temps pour lui d’inscrire 3 buts et de délivrer 2 assists. De quoi prouver à ceux qui en doutaient que celui qui a été nommé capitaine de son équipe l’an dernier est toujours capable de jouer au foot et d’enchaîner les rencontres.

Confiant et en pleine possession de ses moyens, le Français se prépare donc pour son prochain challenge, lui qui est libre et disponible. Récemment, il nous a d’ailleurs confié bosser dur. «Mon quotidien est simple : travail, travail et travail depuis un mois et demi. Il est rythmé par ça et je tourne autour de 2 à 3 séances par jour. Je bosse avec mon préparateur physique et on a mis l’accent sur tout ce qui manquait depuis les blessures. À côté, je travaille également avec KAFA Football à Lille. C’est une entreprise de coaching privé qui me prépare des séances techniques sur mesure. C’est important pour moi de rester dans cet ADN football.» L’idée est d’être prêt dès qu’il aura trouvé un point de chute. Et il a une idée précise de ce qu’il attend.

JRA a des touches à l’étranger

«J’espère trouver un projet ambitieux, dans lequel je m’identifie. J’aimerais trouver un club qui partage ma philosophie, à savoir jouer au ballon. Une équipe qui n’a pas peur d’attaquer. Après, dans le monde du foot, on n’a pas toujours tout ce qu’on veut, donc on verra (rires).» Il ne ferme d’ailleurs pas la porte à un retour dans l’Hexagone. «La L1 c’est un championnat que j’ai toujours regardé, que je kiffe, et que je continue de regarder chaque week-end. J’ai beaucoup d’anciens coéquipiers qui y sont encore, beaucoup d’amis… Sinon, il y a un championnat que j’adorerais aussi découvrir, c’est la Liga. Globalement, les équipes y prônent la possession et l’aspect technique, c’est le football que j’aime.»

En France, deux clubs de Ligue 1 sont séduits selon nos informations. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas trop avancer sur son cas sans avoir vendu à cause des droits tv. JRA patiente donc lui qui est ouvert à un nouveau projet, à la fois ambitieux sportivement, mais qui lui permette aussi de s’épanouir humainement. De par son statut d’agent libre, mais aussi ce qu’il a pu montrer sur le terrain, l’ancien joueur de l’OL a pas mal de touches. Comme évoqué en Italie et confirmé par nos soins, la Salernitana est intéressée par son profil. Des clubs basés en Turquie, en Suisse et en Belgique sont aussi à ses trousses. Mais JRA n’a pas encore fait son choix. Il prend le temps de la réflexion avant de trancher et se lancer dans une nouvelle aventure qui, il l’espère, lui permettra de revenir à son meilleur niveau. À 26 ans, il a encore tout le temps pour y arriver !