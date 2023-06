PSG : la folle confidence mercato de la soeur de Neymar

La suite après cette publicité

Le futur de Neymar fait beaucoup parler. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, le Brésilien est poussé vers la sortie. Récemment, nous vous révélions que Manchester United pourrait en profiter et avait d’ailleurs les faveurs du joueur.

Hier, la soeur du Ney, Rafaella Santos, y est elle aussi allée de sa déclaration sur le mercato de son frère, mais sur un ton bien plus léger. Grande supportrice de l’équipe appartenant à John Textor et présente au stade Nilton-Santos pour assister au match entre Botafogo et l’Athletico Paranaense, elle a déclaré : « je peux essayer (de recruter neymar pour Botafogo). Je peux essayer très fort, ce serait un énorme bonheur pour moi et pour tous les fans de Botafogo. Je peux essayer d’avoir une conversation calme avec lui », peut-on lire sur Globoesporte.

