Mercato PSG : pourquoi Manchester United a l’avantage pour Neymar

La suite après cette publicité

Neymar est au centre du jeu. Cet été, le cas du Brésilien va agiter la planète football. Il la secoue d’ailleurs déjà depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas un secret, le Paris Saint-Germain veut s’en débarrasser. Après une première tentative manquée l’été dernier, Luis Campos et ses équipes comptent arriver à leurs fins en 2023 et se délester de son imposant salaire de 3 675 000 € bruts par mois. Outre ses blessures, son comportement n’a pas toujours été apprécié. D’ailleurs, sa sortie au Grand Prix de Monaco durant le week-end a particulièrement irrité les décideurs parisiens.

Il faut dire que Christophe Galtier a justifié l’absence de Ney (blessé) lors du match du titre à Strasbourg par le fait que le Brésilien avait des problèmes pour se déplacer. La surprise du club a donc été immense quand ils l’ont vu le lendemain sur le Rocher. Cela a d’ailleurs été perçu comme une provocation. De quoi sceller un peu plus son sort. Car un départ est plus qu’envisageable cet été. Si le joueur de 31 ans a assuré dans un premier temps qu’il irait au bout de son contrat, qui se termine en 2027, il a ouvert la porte comme expliqué sur notre site.

À lire

PSG : la réponse ironique de Neymar sur son avenir

MU a l’avantage, l’Arabie saoudite a tenté le coup

Rapidement, on a évoqué des intérêts de Chelsea et de Newcastle, déjà là l’été dernier. Puis, nous vous avons annoncé en exclusivité dès le 24 avril que Manchester United était intéressé et prêt à tenter le coup. L’entourage de Ney a été approché. Toutefois, ce dossier était et est toujours lié à la future vente du club au Qatar et au Prince Jassim bin Hamad Al Thani. Ney a des partenariats/contrats avec le Qatar et la marque Qatar. Des relations qui favorisent une possible signature à MU, si le club est bien acheté par les Qataris.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, son père participe activement au rachat de Santos par QSI. Ce n’est pas anodin. Les pensionnaires d’Old Trafford ont l’avantage, d’autant que Neymar est séduit et ne se voit que là-bas ou au PSG. C’est peut-être l’une des raisons qui explique qu’il a refusé des approches de l’Arabie Saoudite. Selon nos informations, une écurie de Saudi Pro League a tâté le terrain. Mais l’international auriverde a refusé. Des sources nous ont d’ailleurs expliqué qu’une grosse proposition avait été faite (on parle de 400 M€). Quoi qu’il en soit, l’idée de Ney est de continuer en Europe pour le moment. Il reste à savoir si ce sera à Paris ou ailleurs.