PSG : la réponse ironique de Neymar sur son avenir

Actuellement sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Neymar attise les convoitises à quelques jours du prochain mercato estival. Cité du côté de Chelsea ou encore Manchester United, le Brésilien a profité du Grand Prix de Formule 1 de Monaco pour évoquer son futur. Blessé et indisponible depuis le mois de février, l’attaquant parisien a, cependant, entretenu le flou…

«Où allez-vous ? Chelsea ou Manchester United ?», a ainsi lancé le journaliste. «Je suis ici et après je rentre chez moi», a, de son côté, ironisé, Neymar, absent des Trophées UNFP 2023 et pressé d’assister à la course finalement remportée par Max Verstappen. On en sera certainement plus dans les semaines à venir…

