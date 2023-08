Le PSG redoute le statut particulier de Luis Campos

Conseiller football, et non directeur sportif. C’est sous cette appellation que le PSG avait officialisé l’arrivée de Luis Campos dans l’organigramme du club. En réalité, cela permettait surtout des libertés sur le plan fiscal, pour le PSG comme pour le Portugais, qui facture ses services en tant que prestataire extérieur, et qui a le moins d’attaches possibles avec le club. Cela lui permet aussi de continuer à travailler en parallèle pour le Celta de Vigo.

Mais ces manoeuvres pourraient se retourner contre le PSG si jamais il décidait de se séparer de Luis Campos. Comme l’expose L’Equipe, en cas de séparation douloureuse, le Portugais pourrait être tenté de demander une requalification de son contrat, ce qui forcerait le club à payer impôts et contributions sociales sur cet emploi hautement rémunéré…