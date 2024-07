JO 2024, Canada : la sélectionneuse lourdement suspendue après l’affaire des drones

Ce samedi, la Commission de recours de la FIFA a annoncé la suspension pour un an de Bev Priestman, entraîneur de l’équipe féminine du Canada, de toute activité liée au football. Joseph Lombardi et Jasmine Mander, membres de son staff, sont également sanctionnés. Cette décision fait suite à l’enquête en cours contre la fédération canadienne de football (ACS), concernant l’affaire des drones. «Les officiels ont tous été jugés responsables de comportement offensant et de violation des principes du fair-play en relation avec l’utilisation de drones par l’équipe représentative féminine du Canada (…)» , a indiqué la commission de la FIFA, dans un communiqué.

De plus, l’équipe canadienne de football se voit retirer six points aux Jeux Olympiques de Paris. Les championnes olympiques écopent aussi d’une amende de 200 000 CHF, soit environ 208 000 euros. La fédération canadienne dispose de dix jours pour faire appel de cette décision auprès du Tribunal arbitraire du sport (TAS).