Edinson Cavani ne veut plus faire de cadeaux au PSG !

La nouvelle est tombée ce samedi dans l'après-midi : Edinson Cavani ne devrait plus porter les couleurs du Paris Saint-Germain cette année alors que, si la Ligue 1 est bien terminée, la Ligue des Champions est toujours en cours et l'écurie parisienne est bien qualifiée pour les quarts de finale. Outre l'Uruguayen, Thomas Meunier, lui aussi, ne prolongera pas de deux mois son aventure parisienne et va s'engager avec le Borussia Dortmund.

Pourtant, Leonardo a tenté de négocier une prolongation de contrat de deux mois pour El Matador. Mais celui-ci a refusé. Dans son édition du jour, Le Parisien explique pourquoi le meilleur buteur de l'histoire du club parisien a décidé de partir et surtout de ne quasiment pas revenir, car il est probable qu'il ne revienne pas ce lundi pour la reprise et qu'il repasse juste au centre d'entraînement pour ramasser ses affaires et ne plus se retourner.

Cavani n'a pas du tout aimé l'attitude du PSG

La version du clan d'Edinson Cavani est qu'il a trouvé un autre club (l'Atlético Madrid ?) et qu'il lui est impossible de prolonger à Paris de deux mois. Mais ce n'est pas tout, loin de là. L'avant-centre n'aurait pas du tout apprécié les déclarations de Leonardo. Le directeur sportif avait évoqué, en parlant du buteur et du défenseur, Thiago Silva, une fin de cycle. Cavani (33 ans) en voudrait beaucoup à la direction sportive et aurait donc décidé d'arrêter les cadeaux.

En outre, en janvier dernier, le joueur savait qu'aucune proposition de prolongation de contrat ne viendrait à lui et avait décidé de rejoindre l'Atlético Madrid. Il aurait, toujours selon le quotidien, le sentiment que le Paris SG aurait, en demandant une somme trop haute aux Matelassiers pour son transfert, en quelque sorte bloqué son départ. Reste maintenant à savoir comment le club de la capitale rendra hommage au meilleur buteur de son histoire...