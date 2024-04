Fenerbahçe veut envoyer ses U19 en Supercoupe de Turquie !

Ce soir, Galatasaray et Fenerbahçe sont censés s’affronter en finale de la Supercoupe de Turquie. Or, les dirigeants du Fener comptent renoncer à ce rendez-vous, comme l’affirme le quotidien Marca. Pour cause, les derniers incidents en Turquie avec des bagarres entres supporters et joueurs, des envahissements de terrain, notamment lors du match face à Trabzonspor.

La suite après cette publicité

Le club a réuni une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises, dont la décision de ne pas jouer le match ce dimanche face au Galatasaray, sauf si celui-ci est reporté à une date convenable et que l’arbitre soit étranger. La finale n’ayant pas été remise à plus tard, l’équipe ottomane participera donc au match avec l’équipe des moins de 19 ans. Le staff a prévu son plan : commencer avec neuf joueurs seulement, simuler trois blessures pour que le match soit arrêté, le règlement turc stipulant qu’une équipe ne peut pas jouer si elle n’a que six joueurs. Il n’y aurait pas de remise de trophée également. Une nouvelle affaire sordide en Turquie.